हमें फील्डिंग में सुधार की जरूरत, भारतीय बल्लेबाजों से सीखने में मदद मिलेगी: सिकंदर रजा

नई दिल्ली, 25 जुलाई (आईएएनएस)। मेजबान जिम्बाब्वे को भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में 90 रन से शिकस्त झेलनी पड़ी। इसी के साथ जिम्बाब्वे ने तीन मुकाबलों की सीरीज भी गंवा दी है। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने स्वीकार किया है कि उनकी टीम को फील्डिंग में सुधार की जरूरत है। इसी के साथ उन्होंने भारतीय टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन को भी सराहा है।

Read More

सीरीज गंवाने के बाद जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने कहा, "मुझे लगा कि हमारे गेंदबाजों ने कुछ चरणों में अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन भारतीय टीम को भी पूरा श्रेय देना होगा। उन्होंने जिस तरह के शॉट खेले और आज जिस कौशल का प्रदर्शन किया, वह काबिल-ए-तारीफ था। हम काफी समय से कह रहे हैं कि हमें फील्डिंग में और बेहतर होने की जरूरत है। अगर फील्डर गेंदबाजों का थोड़ा और साथ दें, तो विपक्ष पर अतिरिक्त दबाव बनाया जा सकता है। हालांकि, मैं भारतीय बल्लेबाजों के प्रदर्शन का श्रेय कम नहीं करना चाहता। उन्होंने आज जिस स्तर की बल्लेबाजी की, उससे हमें काफी कुछ सीखने को मिला।"

मुकाबले में ईशान किशन ने 44 गेंदों में 2 छक्कों और 9 चौकों के साथ 81 रन की पारी खेली। इस दौरान कप्तान श्रेयस अय्यर (25) के साथ 42 गेंदों में 66 रन, जबकि तिलक वर्मा (नाबाद 60) के साथ 43 गेंदों में 94 रन जुटाए। ईशान किशन की तारीफ करते हुए विपक्षी टीम के कप्तान ने कहा, "ईशान लगातार शानदार प्रदर्शन करते आए हैं। वह इस समय शानदार फॉर्म में हैं और खासकर नंबर तीन पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो काफी चुनौतीपूर्ण बल्लेबाजी क्रम होता है। ईशान और तिलक ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, उनके पास जो हुनर ​​है और उन्होंने आज जो दिखाया, उससे हम सीख सकते हैं। उम्मीद है, इससे हमें भी बेहतर होने में मदद मिलेगी। "

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 5 विकेट खोकर 219 रन बनाए। इसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 17.5 ओवरों में 129 रन पर सिमट गई। विशाल लक्ष्य का पीछा करने की रणनीति पर सिकंदर रजा ने कहा, "हम शुरुआत से ही लक्ष्य का पीछा करने के इरादे से उतरे थे। हमारे सलामी बल्लेबाजों ने बिल्कुल वैसी शुरुआत दी, जैसी हमें चाहिए थी। लेकिन कई बार अनुभव की कमी और गलत शॉट चयन हमें नुकसान पहुंचा देते हैं। सबसे अहम बात यह है कि बतौर कप्तान अपनी बल्लेबाजी से मैं टीम की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया हूं। टीम को मेरे रनों की जरूरत है और मैं पिछले दो टी20 मुकाबलों में ऐसा नहीं कर सका, लेकिन वापसी की पूरी कोशिश करूंगा क्योंकि टीम को मेरे योगदान की जरूरत है।"

--आईएएनएस

आरएसजी