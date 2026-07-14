हॉकी इंडिया ने यूथ हॉकी 5-एस एशियन चैंपियनशिप के लिए टीमों का ऐलान किया

नई दिल्ली, 14 जुलाई (आईएएनएस)। पहली यूथ हॉकी 5-एस एशियन चैंपियनशिप का आयोजन ओमान की राजधानी मस्कट में 20 से 25 जुलाई के बीच होगा। हॉकी इंडिया ने मंगलवार को इस चैंपियनशिप के लिए भारतीय सब-जूनियर पुरुष और महिला टीमों का ऐलान किया।

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यह कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट पहली एफआईएच अंडर-18 यूथ हॉकी 5-एस वर्ल्ड कप के लिए एशियन क्वालीफाइंग इवेंट भी होगा, जिसकी प्रत्येक कैटेगरी में सात टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं। पुरुषों के इवेंट में मेजबान ओमान, भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब और बांग्लादेश शामिल होंगे। महिलाओं की प्रतियोगिता में भारत का मुकाबला पाकिस्तान, ओमान, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और ईरान से होगा।

सब-जूनियर महिला टीम की कमान स्वीटी कुजूर के हाथों में हैं, जिसमें गोलकीपर खिली कुमारी और महक परिहार शामिल हैं। नीलम टोपनो और किरण एक्का को डिफेंस में रखा गया है, जबकि दीया, पुष्पा मांझी और श्रुति कुमारी मिडफील्ड में खेलेंगी। कप्तान स्वीटी के साथ नौशीन नाज और संदीप कुमारी फॉरवर्ड लाइन में होंगी।

दूसरी ओर, सब-जूनियर पुरुष टीम की कप्तानी केतन कुशवाहा संभालेंगे। इस टीम में गोलकीपर सावन कुमार और आयुष रजक, डिफेंडर करण गौतम और आशीष तानी पूर्ति, मिडफील्डर राहुल यादव और रोमित पाल, और फॉरवर्ड प्रहलाद राजभर, अर्शदीप सिंह और शाहरुख अली शामिल हैं।

पहली एफआईएच अंडर-18 यूथ हॉकी 5-एस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफिकेशन दांव पर होने के कारण, भारत कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के पहले एडिशन में मजबूत शुरुआत करने और एज-ग्रुप हॉकी में अपनी सफलता की शानदार परंपरा को जारी रखने की कोशिश करेगा।

यूथ हॉकी 5-एस एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीमें:

सब-जूनियर महिला:

गोलकीपर: खिली कुमारी, महक परिहार।

डिफेंडर: नीलम टोपनो, किरण एक्का।

मिडफील्डर: दीया, पुष्पा मांझी, श्रुति कुमारी।

फॉरवर्ड: स्वीटी कुजूर (कप्तान), नौशीन नाज, संदीप कुमारी।

सब-जूनियर पुरुष:

गोलकीपर: सावन कुमार, आयुष रजक।

डिफेंडर: करण गौतम, आशीष तानी पूर्ति।

मिडफील्डर: राहुल यादव, रोमित पाल।

फॉरवर्ड: केतन कुशवाहा (कप्तान), प्रहलाद राजभर, अर्शदीप सिंह, शाहरुख अली।

--आईएएनएस

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