गैरी विल्सन 3 दशकों के बाद आयरलैंड पुरुष क्रिकेट टीम के पहले स्थानीय कोच बने

बेलफास्ट, 29 जून (आईएएनएस)। गैरी विल्सन को आयरलैंड की पुरुष क्रिकेट टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया गया है। 1990 के दशक की शुरुआत में जॉन विल्स के बाद विल्सन सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम का मार्गदर्शन करने वाले पहले स्थानीय कोच हैं। विल्सन को यह जिम्मेदारी हेनरिक मलान के पद छोड़ने के बाद सौंपी गई है।

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हेनरिक मलान ने भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में 2-0 से ऐतिहासिक क्लीन स्वीप के ठीक एक दिन बाद पद छोड़ दिया था, ताकि 2027 के लिए आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन चक्र के लिए आसानी से बदलाव हो सके।

40 वर्षीय विल्सन ने साल 2020 में संन्यास लिया था, जिससे पहले अपने शानदार 15 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर में आयरलैंड के लिए 292 मुकाबले खेले। संन्यास के तुरंत बाद वे कोचिंग में आ गए थे। शुरुआत में उन्होंने घरेलू टीम नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स को संभाला और फिर 2022 में मलान के अंडर असिस्टेंट कोच के तौर पर सीनियर नेशनल सेटअप से जुड़े।

नई जिम्मेदारी मिलने पर विल्सन ने कहा, "बतौर खिलाड़ी आयरलैंड का प्रतिनिधित्व करने पर मुझे हमेशा बहुत गर्व रहेगा, लेकिन अब हेड कोच की भूमिका निभाना एक बहुत बड़ा सम्मान है, जो मेरे लिए काफी मायने रखता है। मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूं कि मुझे इतने वर्षों में कुछ बेहतरीन कोचों के साथ काम करने और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला।"

उन्होंने कहा, "मेरी कोचिंग की सोच उन सभी कोचों से बनी है जिनके साथ मैंने काम किया है। यह मजबूत बातचीत, खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने के लिए रिश्ते बनाने और उन्हें बनाए रखने, कड़ी मेहनत, खिलाड़ी पर ध्यान केंद्रित करने और सफल होने की चाहत रखने वालों के लिए बड़ी चुनौतियां तय करने पर आधारित है। सबसे बड़ी बात यह है कि 'शैमरॉक' (आयरलैंड टीम) से जुड़ाव की ताकत को मैंने खुद देखा है। मैं इसका इस्तेमाल हमारे फायदे के लिए करना चाहता हूं।"

आयरलैंड 5 अगस्त से शुरू होने वाली पांच मुकाबलों की वनडे सीरीज के लिए अफगानिस्तान की मेजबानी करेगा। इससे पहले, काम का सुचारू रूप से हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए मलान अगले महीने विल्सन के साथ मिलकर टीम का मार्गदर्शन करेंगे।

विल्सन ने पिछले कोच मलान के योगदान पर कहा, "मैं हेनरिक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पिछले 4 वर्षों में, उन्होंने मुझे ऐसी जिम्मेदारियां दीं जिन्होंने मुझे इस भूमिका के लिए तैयार किया। मैं इसके लिए आभारी हूं। उस दौरान हमने कुछ बेहतरीन दिन बिताए। मैं उनके और उनके परिवार के भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।"

फिलहाल आईसीसी वनडे रैंकिंग में 11वें स्थान पर मौजूद आयरलैंड को वर्ल्ड कप का टिकट हासिल करने के लिए अगले साल ग्लोबल क्वालीफायर खेलना पड़ सकता है। आयरलैंड ने 2015 के बाद से वनडे वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लिया है। साल 2027 के टूर्नामेंट में 14 टीमें खेलेंगी।

--आईएएनएस

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