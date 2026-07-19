फुटबॉल प्रेमियों को तोहफा, फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के लिए मेघालय में स्कूल-कॉलेजों की छुट्टी

शिलांग, 19 जुलाई (आईएएनएस)। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने रविवार को घोषणा की कि राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज सोमवार को बंद रहेंगे, ताकि छात्र-छात्राएं अगली सुबह कक्षाओं की चिंता किए बिना फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला देख सकें।

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मुख्यमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा, "सरकार ने मेघालय के सभी स्कूलों और कॉलेजों समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित करने का फैसला किया है। फाइनल का आनंद लीजिए... आप किस टीम का समर्थन कर रहे हैं?"

फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल रविवार देर रात खेला जाएगा। सरकार के इस फैसले से हजारों फुटबॉल प्रेमी, खासकर छात्र-छात्राएं, अगले दिन की पढ़ाई की चिंता किए बिना खिताबी मुकाबला देख सकेंगे।

मेघालय में फुटबॉल का विशेष महत्व है। राज्य ने कई प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी दिए हैं और यहां वर्षों से कई प्रतिष्ठित घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित होते रहे हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में यह खेल बेहद लोकप्रिय है और अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मुकाबलों को बड़ी संख्या में लोग टीवी पर देखते हैं।

मेघालय की खेल संस्कृति में फुटबॉल का विशेष स्थान है। राज्य ने कई बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी दिए हैं और पिछले कई वर्षों में कई प्रतिष्ठित घरेलू टूर्नामेंटों की मेजबानी भी की है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इस खेल की काफी लोकप्रियता है। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मुकाबलों के दौरान बड़ी संख्या में लोग टीवी पर मैच देखते हैं।

राज्य सरकार ने कहा कि यह छुट्टी मेघालय की अनोखी खेल संस्कृति को दर्शाती है और उन युवा फुटबॉल प्रशंसकों के उत्साह को मान्यता देती है, जो वैश्विक फुटबॉल प्रतियोगिताओं को उत्सुकता से देखते हैं।

इस घोषणा का सोशल मीडिया पर व्यापक स्वागत किया गया। कई लोगों ने छात्रों और फुटबॉल प्रेमियों के लिए सरकार के इस फैसले की सराहना की। कई छात्रों ने भी खुशी जताई कि वे सोमवार सुबह जल्दी उठकर कक्षा में जाने की चिंता किए बिना वर्ल्ड कप फाइनल का आनंद ले सकेंगे।

मेघालय ने युवाओं के विकास के लिए खेलों को लगातार बढ़ावा दिया है। इसमें फुटबॉल पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके तहत खेल बुनियादी ढांचे, जमीनी स्तर के कार्यक्रमों और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन में निवेश किया गया है।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी