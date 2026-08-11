फोरलान ने जताई उम्मीद, उरुग्वे के साथ छोटा रहेगा सफर

मोंटेवीडियो, 11 अगस्त (आईएएनएस)। पूर्व स्ट्राइकर डिएगो फोरलान ने कहा है कि उरुग्वे के अंतरिम मैनेजर के तौर पर उनका कार्यकाल स्थायी भूमिका में बदलने की संभावना कम है। 47 वर्षीय फोरलान ने मार्सेलो बिएल्सा की जगह ली है, जो इस साल के फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट चरण में टीम के न पहुंच पाने के बाद पद से हट गए थे।

फोरलान ने पत्रकारों से कहा, "यह अंतरिम स्थिति बनी है। मेरे लिए उरुग्वे फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ वहां होना सचमुच सौभाग्य की बात है। टीम की कमान संभालना, खिलाड़ियों का नेतृत्व करना और अपने अनुभव का योगदान दे पाना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है।"

सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, उरुग्वे फुटबॉल एसोसिएशन अगले साल की शुरुआत में अपने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने वाला है, और पूर्व स्ट्राइकर को नहीं लगता कि वोटिंग के बाद भी वे इस भूमिका में बने रहेंगे। फोरलान ने कहा, "मार्च से आगे की सोचना मुश्किल है।" वे उरुग्वे की अंडर-20 राष्ट्रीय टीम के भी प्रभारी हैं।

उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान युवाओं को बढ़ावा देने की योजनाएं बताईं, जिसकी शुरुआत 24 सितंबर को जापान के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच से होगी। उन्होंने कहा, "अच्छी बात यह है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, और जिन युवा खिलाड़ियों में बहुत प्रतिभा और क्षमता है, उन्हें और अधिक प्रयास करना होगा, और इससे राष्ट्रीय टीम का समग्र स्तर बढ़ता है।"

फोरलान ने उरुग्वे के लिए 112 मुकाबलों में 36 गोल किए। उनके करियर में मैनचेस्टर यूनाइटेड, एटलेटिको मैड्रिड और इंटर मिलान जैसे क्लबों के साथ खेलना शामिल रहा है। उन्होंने वर्ल्ड कप 2010 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के तौर पर 'गोल्डन बॉल' जीती थी, जहां उन्होंने पांच गोल करके उरुग्वे को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में मदद की थी।

फोरलान के कोचिंग अनुभव में उरुग्वे के क्लब पेनारोल और एटेनास के प्रभारी के तौर पर काम करना शामिल है। फोरलान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के खत्म होने के तुरंत बाद अंतरिम आधार पर राष्ट्रीय टीम की कमान संभालने के बारे में उरुग्वे फुटबॉल एसोसिएशन (एयूएफ) के साथ बातचीत शुरू की थी।

उरुग्वे के अखबार 'एल पैस' की रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम तब उठाया गया जब जून में फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप चरण से उरुग्वे के बाहर होने के बाद मार्सेलो बिएल्सा ने पद छोड़ दिया था। इस प्रस्ताव के तहत, फोरलान सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में होने वाले छह फ्रेंडली मैचों की देखरेख करेंगे और साथ ही अंडर-20 टीम की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। एयूएफ के अध्यक्ष इग्नासियो अलोंसो ने कहा कि साल के आखिर में या अगले साल की शुरुआत में एक परमानेंट मैनेजर नियुक्त किया जाएगा।

--आईएएनएस

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