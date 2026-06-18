फीफा विश्व कप: उज्बेकिस्तान पर 3-1 की जीत के बाद भी संतुष्ट नहीं कोलंबिया के कोच लोरेंजो

नई दिल्ली, 18 जून (आईएएनएस)। कोलंबिया ने फीफा विश्व कप 2026 में ग्रुप 'के' में बुधवार को उज्बेकिस्तान पर 3-1 की जीत के साथ विश्व कप में अपने सफर का विजयी आगाज किया है। डेनियल मुनोज, लुइस डियाज और जैमिंटन कैम्पाज कोलंबिया के लिए गोल किया। हालांकि, कोलंबिया की इस जीत के बाद भी हेड कोच नेस्टर लोरेंजो पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आए। उनका मानना है कि टीम का प्रदर्शन अपने सर्वश्रेष्ठ से नीचे रहा।

Read More

मैच के बाद शिन्हुआ के हवाले से लोरेंजो ने कहा, "पहले हाफ में, हम और बड़ा फायदा बना सकते थे। हम फिनिशिंग में पीछे रह गए। उनके खिलाड़ी अक्सर पजेशन में बहुत ज्यादा सावधान रहते थे और अच्छे मूव्स को गोल में बदलने में नाकाम रहे। कोई भी मूव्स को पूरा नहीं कर पा रहा था।"

स्टेडियम में 80,000 से ज्यादा दर्शक थे। अधिकांश फैंस कोलंबिया की जर्सी में अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे थे।

लोरेंजो ने मैदान में फैंस के जोशीले समर्थन की तारीफ करते हुए कहा कि इस मौके ने उनकी टीम के कुछ सदस्यों पर ज्यादा दबाव भी डाला होगा। मुझे लगता है कि यह पहले मैच के भावनात्मक बोझ और पसंदीदा होने की जिम्मेदारी से जुड़ा था।

लोरेंजो ने कप्तान जेम्स रोड्रिगेज के बारे में कहा, "यह उनका सबसे अच्छा मैच नहीं था, लेकिन उनका खेल खराब नहीं था। उन्होंने उन जगहों को बंद कर दिया जहां जेम्स आमतौर पर बेहतर खेलता है। वह हीरो नहीं था, लेकिन पजेशन में, उसने हमें बहुत कुछ दिया।"

कोलंबिया का अगला मैच मंगलवार को ग्वाडलहारा में डीआर कांगो के खिलाफ होगा। कोलंबिया इस मैच को जीतकर नॉकआउट स्टेज के करीब पहुंचना चाहेगा। हालांकि, कोलंबिया डीआर कांगो को हल्के में नहीं लेगी। कांगो ने अपने पहले मैच में ही पुर्तगाल को 1-1 की बराबरी पर रोका है।

--आईएएनएस

पीएके