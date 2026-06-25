फीफा विश्व कप: मोरक्को के राउंड ऑफ 32 में पहुंचने पर कोच मोहम्मद औआहबी खुश, कहा- हम अलग स्तर पर खेल रहे

अटलांटा, 25 जून (आईएएनएस)। मोरक्को के हेड कोच मोहम्मद औआहबी ने कहा कि हैती पर 4-2 से जीत के साथ फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में जगह बनाने के बाद उनकी टीम अब एक अलग स्तर पर काम कर रही है। हैती पर जीत के साथ मोरक्को ग्रुप सी से आगे बढ़ गया। यह पहली बार था जब उत्तर अफ्रीका के इस देश ने विश्व कप के किसी एक मैच में चार गोल किए।

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अपनी टीम के नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालीफाई करने के बाद मोहम्मद औआहबी ने कहा, "हम एक अलग स्तर पर काम कर रहे हैं। हमने हाल के कुछ वर्षों में फुटबॉल में काफी तरक्की की है।"

गोलकीपर यासीन बौनौ का मानना है कि टीम लगातार बेहतर हो रही है और अब उन्हें दुनिया के शीर्ष देशों के साथ मुकाबला करने की उम्मीद है।

बौनौ ने फीफा को बताया, "यह सच में कुछ खास है और सबसे बढ़कर रोमांचक है। मुझे लगता है कि एक टीम के तौर पर हम बेहतर हो रहे हैं, हालांकि यह हमेशा नतीजों में नहीं दिखता, क्योंकि जीत बहुत सी चीजों पर निर्भर करती है। उम्मीद है, किस्मत हमारे साथ होगी, और हम बहुत आगे जा सकते हैं।"

मोरक्को की मौजूदा टीम देश में बढ़ती प्रतिभा को दिखाती है। टीम में शामिल चौदह खिलाड़ी 2000 या उसके बाद पैदा हुए हैं। अजेदीन ऊनाही और बिलाल एल खन्नौस ने कतर वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक का यादगार सफर तय किया था।

मोहम्मद औआहबी, जिन्होंने मोरक्को को 2025 में फीफा अंडर-20 विश्व कप का खिताब दिलाया था, ने कई युवा खिलाड़ियों को सीनियर टीम में उभरते हुए देखा है। इनमें क्रिस्टल पैलेस के डिफेंडर चाडी रियाद भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने पहले वर्ल्ड कप में तीनों ग्रुप-स्टेज मैच शुरू किए।

रियाद ने कहा, "हम कुछ बेहतरीन काम कर रहे हैं, और हम सब एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं टीम पर बहुत खुश और गर्व महसूस कर रहा हूं।"

उन्होंने कहा, "उन्होंने 2022 में बहुत अच्छा काम किया। इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ शानदार रोल मॉडल हैं। वे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं। हम उस प्रदर्शन से पीछे नहीं रहना चाहते - हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। हम एक युवा टीम हैं, लेकिन बहुत महत्वाकांक्षी हैं।"

बौनौ ने कहा, "मुझे लगता है कि हमने जो मैच खेले हैं, उनमें आप खिलाड़ियों को बहुत दिल से खेलते हुए देख सकते हैं। हमने 2022 में भी ऐसा ही किया था। टीम अभी भी वही है। हमें अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखना होगा और उम्मीद करनी होगी कि नतीजे हमारे पक्ष में हों।"

--आईएएनएस

पीएके