फीफा विश्व कप: लियोनल मेसी के बिना स्वेदश पहुंची अर्जेंटीना की टीम का शानदार स्वागत

एजेइजा, 21 जुलाई (आईएएनएस)। न्यूयॉर्क के मेटलाइफ स्टेडियम में खेले गए फाइनल में स्पेन से 1-0 से दिल तोड़ने वाली हार के बाद जब अर्जेंटीना की टीम घर लौटी, तो एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट और मिलिट्री बैंड के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया।

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टीम के खिताब का बचाव करने में असफल रहने के बावजूद फैन्स ने अपना समर्थन दिखाया। एजेइजा में मिनिस्ट्रो पिस्टारिनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन (एएफए) ऑफिस के बाहर हजारों लोग जमा हुए।

लैंडिंग के बाद, डेलिगेशन के आने-जाने की सुविधा के लिए विमान को प्राइवेट फ्लाइट एरिया एफबीओ में ले जाया गया। कोच लियोनेल स्कालोनी और बाकी टीम का स्वागत टरमैक पर ग्रेनेडियर रेजिमेंट ने रेड कार्पेट बिछाकर और 'मुचाचोस' धुन बजाकर किया, और फिर मैदान के आस-पास मौजूद बहुत सारे फैंस ने भी उनका स्वागत किया।

फैन्स ने सफेद और नीले रंग के छाते पकड़ रखे थे और अपनी टीम के कप्तान लियोनेल मेसी की नंबर 10 वाली जर्सी पहनी हुई थी। हालांकि, 39 वर्षीय मेसी, जिन्होंने शायद नेशनल टीम के लिए अपना आखिरी मैच खेला लिया है, टीम के साथ मौजूद नहीं थे। एएफए ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि टीम के कई सदस्य यात्रा नहीं करेंगे, और मेसी भी उनमें से एक थे।

देश लौटने वाले डेलिगेशन के सदस्यों में एमिलियानो मार्टिनेज, जुआन मुसो, निकोलस ओटामेंडी, लिसैंड्रो मार्टिनेज, निकोलस टैग्लियाफिको, गोंजालो मोंटिएल, मार्कोस सेनेसी, वैलेंटीना बार्को, लिएंड्रो परेडेस, एलेक्सिस मैक एलिस्टर, एक्जेकिएल पैलासियोस, जियोवानी लो सेल्सो, थियागो अल्माडा, क्रिस्टियन मदीना, निकोलस गोंजालेज और जोस मैनुअल लोपेज जैसे खिलाड़ी शामिल हैं।

अर्जेंटीना की नेशनल टीम के डेलिगेशन को कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया गया और खिलाड़ी तथा कोचिंग स्टाफ के सदस्य एक खुली छत वाली बस में 'लियोनेल आंद्रेस मेसी ग्राउंड्स' तक गए और फैन्स का अभिवादन किया, जो झंडे लहराते हुए और नारे लगाते हुए आभार व्यक्त करने के लिए जमा हुए थे।

रास्ते में, खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए सैकड़ों परिवार, दोस्तों के समूह और फैन्स जर्सी, झंडे और ड्रम लेकर जमा हुए। कई लोगों ने घंटों इंतजार किया, इस उम्मीद में कि वे टीम की एक झलक देख सकें और वर्ल्ड कप के दौरान उनकी कोशिशों के लिए उन्हें धन्यवाद दे सकें। लियोनेल एंड्रेस मेसी ट्रेनिंग सेंटर पहुंचने पर, प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का स्वागत अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के अधिकारियों और कॉम्प्लेक्स के कर्मचारियों ने किया। वहां, राष्ट्रीय टीम के लिए वापसी का अभियान आधिकारिक तौर पर पूरा हुआ।

--आईएएनएस

पीएके