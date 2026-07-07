फीफा विश्व कप: 'अर्जेंटीना की इज्जत करते हैं, डरते नहीं', राउंड ऑफ-16 मैच से पहले इजिप्ट के कोच हसन का बयान

अटलांटा, 7 जुलाई (आईएएनएस)। इजिप्ट के मुख्य कोच होसम हसन ने कहा है कि उनकी टीम अटलांटा में फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में गत चैंपियन अर्जेंटीना से बिना किसी डर के खेलेगी। उन्होंने कहा कि उनके खिलाड़ी लियोनेल मेसी और उनके साथियों से घबराने के बजाय अपने खेल पर फोकस रखेंगे। हम मौजूदा विश्व चैंपियन को चौंका सकते हैं।

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फीफा के मुताबिक हसन ने कहा, "अगर हम अभी यह जानने के लिए सर्वे करें कि कौन जीतेगा, तो सभी जानते हैं कि ज्यादातर लोग उनके अर्जेंटीना के पक्ष में होंगे। लेकिन, इजिप्ट कैंप में, हमारा यकीन अलग है। हम उस सर्वे का जवाब अलग तरह से देंगे। यह मैच हमारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन उनके लिए भी आसान नहीं होगा। हमारा एक लक्ष्य है, और हम उसे हासिल करना चाहते हैं।"

इजिप्ट टूर्नामेंट में चार मैचों में बिना हारे नॉकआउट मुकाबले में उतरेगा। हसन का मानना ​​है कि उनकी टीम के शानदार प्रदर्शन ने उन्हें अब तक के सबसे बड़े टेस्ट के लिए तैयार कर दिया है।

उन्होंने कहा, "हम मैच के लिए तैयार हैं – और हम कैसे तैयार नहीं हो सकते? हम वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में विश्व चैंपियन अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के खिलाफ खेल रहे हैं। हम अर्जेंटीना की इज्जत करते हैं, लेकिन हम किसी से नहीं डरते क्योंकि अगर आप विपक्षी के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो आपको नुकसान होता है।"

पूर्व स्ट्राइकर ने बताया कि राष्ट्रीय टीम की कमान संभालने के बाद से, उनका जोर इस बात पर रहा है कि खिलाड़ी अपने विपक्षी के कद के बजाय अपनी ताकत पर फोकस करें।

हसन ने कहा, "इजिप्ट की जिम्मेदारी संभालने के बाद से, मैंने खिलाड़ियों को खुद पर, अपने खेलने के तरीके पर और वे इसे पिच पर कैसे दिखाते हैं, इस पर ध्यान देने की कोशिश की है। हमने किसी देश की प्रतिष्ठा या उनकी शर्ट के पीछे लिखे नामों की चिंता किए बिना अपने तरीके से काम करने पर मेहनत की है।"

ब्राजील के खिलाफ इजिप्ट के हालिया मैत्री मैच को याद करते हुए, हसन ने कहा कि अर्जेंटीना के खिलाफ टीम की सोच वैसी ही रहेगी। उन्होंने कहा, "हमने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हम अपने तरीके से काम करते रहेंगे।"

मुख्य कोच ने इस बात पर भी जोर दिया कि इजिप्ट न केवल अपने समर्थकों की बल्कि अफ्रीका और अरब दुनिया भर के फुटबॉल फैंस की भी उम्मीदें लेकर चल रहा है। हम क्वार्टर फाइनल में ऐतिहासिक जगह बनाना चाहते हैं।

उन्होंने कहा, "इस मैच में हमारा एक खास मकसद है, जिसे न सिर्फ इजिप्ट के समर्थक बल्कि सभी अरब और अफ्रीकी लोग भी चाहते हैं। हम यहां उन सभी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमें पिच पर इजिप्ट के फुटबॉल के विकास को दिखाना है। हम अपनी तकनीक, क्षमता और अगले राउंड तक पहुंचने के पक्के इरादे को प्रदर्शित करना है।"

वर्ल्ड कप को किसी भी फुटबॉलर के करियर का सबसे बड़ा मौका बताते हुए, हसन ने अपने खिलाड़ियों से इस मौके का फायदा उठाने की अपील की। ​​उन्होंने कहा, "हम विश्व कप में हैं, और खिलाड़ी या कोच के लिए ऐसे मौके अक्सर नहीं आते। हमें इस मौके का फायदा उठाना होगा और सबको दिखाना होगा कि हम किस मिट्टी के बने हैं।"

इजिप्ट सात बार का अफ्रीका कप ऑफ नेशंस चैंपियन हैं। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप में वे पहली बार इतना आगे आए हैं।

हसन ने कहा, "अफ्रीकी और अरब फुटबॉल में बहुत क्षमता है। हम इसे दिखाने में धीमे रहे हैं। अब हम इसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने समर्थकों की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं। मौजूदा टीम के पास इस कहानी को बदलने का मौका है।"

अर्जेंटीना-इजिप्ट का मुकाबला भारतीय समयानुसार मंगलवार रात 9:30 बजे से होगा।

--आईएएनएस

पीएके