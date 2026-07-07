फीफा वर्ल्ड कप: शानदार वापसी के साथ अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हराया, क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई

अटलांटा, 8 जुलाई (आईएएनएस)। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 मैच में मंगलवार को मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने मिस्र के खिलाफ 0-2 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए 3-2 से जीत हासिल की। अटलांटा में खेले गए इस मैच को अपने नाम करते हुए अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इस मैच में लियोनेल मेसी ने एक गोल में असिस्ट करने के बाद खुद भी एक गोल किया, जबकि एंजो फर्नांडीज ने स्टॉपेज टाइम (90+3') में विजयी गोल दागा।

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अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 16 मैच में 0-2 से पिछड़ने के बाद वापसी की। मिस्र के लिए यासर इब्राहिम (15वें मिनट) और मुस्तफा जिको (62वें मिनट) ने गोल किए थे, जिससे मौजूदा चैंपियन के टूर्नामेंट से जल्दी बाहर होने का खतरा पैदा हो गया था, लेकिन मेसी ने अपना जादू दिखाया; पहले उन्होंने अटैक शुरू किया और 79वें मिनट में क्रिस्टियन रोमेरो के गोल में मदद की। इसके बाद 83वें मिनट में खुद भी गोल किया।

लुटारो ने एक लंबी गेंद एरिया में डाली, जो अर्जेंटीना के कप्तान के लिए सही जगह गिरी और उन्होंने उसे गोल की तरफ किक किया। गोलकीपर शोबेइर ने गेंद को छूने की कोशिश की, लेकिन वह बार से टकराकर अंदर चली गई और स्कोर 2-2 हो गया।

इसके बाद एंजो फर्नांडीज ने स्टॉपेज टाइम के तीसरे मिनट में एक शानदार गोल करके अर्जेंटीना की जीत सुनिश्चित करते हुए स्कोर 3-2 कर दिया।

इससे पहले, अर्जेंटीना ने साल 2018 में फ्रांस के खिलाफ राउंड ऑफ 16 मैच के बाद पहली बार वर्ल्ड कप मैच के पहले हाफ में गोल खाया था। इससे पिछले 11 मुकाबलों में उन्होंने पहले हाफ में कोई गोल नहीं खाया था।

यासर इब्राहिम ने हेडर से गोल करके मिस्र को चौंकाने वाली बढ़त दिलाई, जिसे मुस्तफा शोबीर ने शानदार ढंग से बचाए रखा। गोलकीपर ने मेसी की पेनाल्टी को बचाने के लिए डाइव लगाई और एलेक्सिस मैक एलिस्टर और जूलियन अल्वारेज के शॉट्स को भी शानदार ढंग से रोका।

मिस्र को लगा कि उन्होंने एक घंटे का खेल पूरा होने से ठीक पहले दूसरा गोल कर लिया है। हैसम हसन ने दाईं ओर से शानदार दौड़ लगाई और सालाह को गेंद दी, जिन्होंने जिको को गोल करने में मदद की। हालांकि, गोल से ठीक पहले फाउल होने के कारण उसे रद्द कर दिया गया, लेकिन इससे अल अहली के खिलाड़ी की बढ़त दोगुनी करने की कोशिश में बस थोड़ी देर हुई; उन्होंने सालाह और हसन के साथ मिलकर किए गए तेज काउंटर-अटैक पर गोल कर दिया।

इससे मिस्र जीत के बहुत करीब पहुंच गया, लेकिन अर्जेंटीना ने हार नहीं मानी। उन्होंने कई मौके गंवाए लेकिन धैर्य नहीं खोया; वे लगातार हमले करते रहे, मौके बनाते रहे और शानदार वापसी की।

क्रिश्चियन रोमेरो ने एक गोल करके अंतर कम किया, मेसी के शानदार फिनिश से बराबरी हुई और फर्नांडीज ने एक यादगार वापसी की।

--आईएएनएस

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