फीफा वर्ल्ड कप: मेक्सिको ने किया धमाकेदार जीत के साथ आगाज, साउथ अफ्रीका को 2-0 से हराया

नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)। मेक्सिको ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज धमाकेदार जीत के साथ किया। घरेलू दर्शकों के सामने मेक्सिको ने टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 2-0 से हराया। एज्टेका स्टेडियम में हुए मुकाबले में मेक्सिको का पूरी तरह से दबदबा देखने को मिला।

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मुकाबले की शुरुआत से ही मेक्सिको ने गेंद पर नियंत्रण रखा और लगातार साउथ अफ्रीका के डिफेंस पर दबाव बनाया। फीफा विश्व कप 2026 और मैच का पहला गोल जूलियन क्विनोनेस ने किया। उन्होंने टूर्नामेंट का पहला गोल करके इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। उनके गोल से पूरे स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ गई।

क्विनोनेस पूरे मैच में शानदार लय में दिखे और अपनी तेज रफ्तार तथा बेहतरीन मूवमेंट से साउथ अफ्रीका के डिफेंडरों को लगातार परेशान करते रहे। पहले हाफ में उनके पास एक और गोल करने का मौका भी आया, लेकिन साउथ अफ्रीकी टीम किसी तरह बचाव करने में सफल रही।

हाफ टाइम तक मेक्सिको 1-0 से आगे था। दूसरे हाफ की शुरुआत में साउथ अफ्रीका को बड़ा झटका लगा। टीम के खिलाड़ी याया सिथोल ने गोल की तरफ बढ़ रहे मेक्सिको के ब्रायन गुटिरेज को रोकने के चक्कर में उन्हें गिरा दिया, जिसके बाद रेफरी ने तुरंत उन्हें रेड कार्ड थमा दिया। गुटिरेज को रेड कार्ड मिलने के कारण साउथ अफ्रीका को दूसरे हाफ में 10 खिलाड़ियों के साथ खेलने पर मजबूर होना पड़ा। एक खिलाड़ी की बढ़त मिलने के बाद मेक्सिको ने अपना दबाव और बढ़ा दिया। इसका फायदा उन्हें तब मिला जब अनुभवी स्ट्राइकर राउल जिमेनेज ने शानदार गोल दागकर टीम की बढ़त को 2-0 कर दिया। जिमेनेज के इस गोल ने मेक्सिको की जीत लगभग तय कर दी।

साउथ अफ्रीका की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। टीम के खिलाड़ी थेम्बा जवाने को हिंसक व्यवहार के कारण रेड कार्ड दिखाया गया। इसके बाद साउथ अफ्रीका सिर्फ 9 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर रह गया। इतनी कम संख्या में खिलाड़ियों के साथ वापसी करना टीम के लिए लगभग असंभव सा हो गया।

मैच के अंतिम क्षणों में मेक्सिको को भी झटका लगा, जब डिफेंडर सीजर मोंटेस को एक लापरवाह चुनौती के लिए रेड कार्ड दिखाया गया। हालांकि, इस फैसले का मैच के नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ा और मेक्सिको की टीम मुकाबले को 2-0 से अपने नाम करने में सफल रही। जूलियन क्विनोनेस और राउल जिमेनेज इस जीत के हीरो रहे।

--आईएएनएस

एसएम/एएस