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फीफा वर्ल्ड कप: फ्रांस ने कटाया सेमीफाइनल का टिकट, मोरक्को को एकतरफा मुकाबले में 2-0 से हराया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 10, 2026, 02:07 AM
फीफा वर्ल्ड कप: फ्रांस ने कटाया सेमीफाइनल का टिकट, मोरक्को को एकतरफा मुकाबले में 2-0 से हराया

नई दिल्ली, 10 जुलाई (आईएएनएस)। फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फ्रांस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मोरक्को को एकतरफा मुकाबले में 2-0 से हराया। इस हार के साथ ही मोरक्को का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया है।

फ्रांस के लिए इस मुकाबले में किलियन एम्बाप्पे और उस्मान डेम्बेल ने गोल किया। मैच की शुरुआत से ही फ्रांस ने आक्रामक खेल दिखाया और मोरक्को के डिफेंस पर लगातार दबाव बनाने का प्रयास किया। मैच के पांचवें मिनट में मोरक्को के गोलकीपर यासीन बुनू ने दायोट उपामेकानो के हेडर को गोल पोस्ट में जाने से रोका।

नोसैर मजराउई ने एम्बाप्पे के खिलाफ बॉक्स के अंदर फाउल किया, जिसके बाद फ्रांस को पेनल्टी मिल गई। हालांकि, एम्बाप्पे पेनल्टी को गोल में तब्दील नहीं कर सके और बुनू ने शानदार बचाव किया। पहले हाफ में फ्रांस ने कई और प्रयास किए, लेकिन वह मोरक्को के डिफेंस को भेद नहीं पाया। इस तरह से शुरुआती 45 मिनट गोलरहित रहे।

हालांकि, दूसरे हाफ में फ्रांस ने अपने अटैक को और तेज किया। टीम को पहली सफलता मैच के 60वें मिनट में मिला। कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने बेहतरीन कर्लिंग शॉट लगाते हुए फ्रांस को मुकाबले में 1-0 की बढ़त दिलाई। यह इस वर्ल्ड कप में उनका आठवां गोल रहा। इसके ठीक छह मिनट बाद ही उस्मान डेम्बेल ने फ्रांस की बढ़त को जल्द ही 2-0 कर दिया। एम्बाप्पे के शानदार पास का फायदा उठाते हुए डेम्बेल ने गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया और फ्रांस की जीत पक्की कर दी।

इसके बाद भी फ्रांस ने बचे हुए समय में खेल पर पूरी तरह से नियंत्रण बनाए रखा और मोरक्को को हावी होने का कोई मौका नहीं दिया। फ्रांस ने लगातार तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। इससे पहले, टीम साल 2018 में चैंपियन बनी थी, जबकि 2022 में फ्रांस ने फाइनल तक का सफर तय किया था। फ्रांस अब 15 जुलाई को पहला सेमीफाइनल मैच खेलने मैदान पर उतरेगी।

--आईएएनएस

एसएम/एएस