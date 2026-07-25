एटलेटिको मैड्रिड ने पेरिस सेंट-जर्मेन से ली कांग-इन को साइन किया

मैड्रिड, 25 जुलाई (आईएएनएस)। स्पेनिश क्लब एटलेटिको मैड्रिड ने शनिवार को साउथ कोरिया के अंतरराष्ट्रीय मिडफील्डर ली कांग-इन के साथ अनुबंध की आधिकारिक घोषणा कर दी। ली कांग-इन फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट-जर्मेन (पीएसजी) से एटलेटिको मैड्रिड में शामिल हुए हैं।

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एटलेटिको ने इस गर्मी में अब तीन खिलाड़ियों को साइन किया है, जिसमें स्पेन के लेफ्ट-बैक एलेक्स ग्रिमाल्डो और डेनमार्क के मिडफील्डर मोर्टन हुल्मंड शामिल हैं।

'सिन्हुआ' की रिपोर्ट के मुताबिक, 25 वर्षीय खिलाड़ी ने जून 2031 के अंत तक एटलेटिको के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, वह करीब 40 मिलियन यूरो (करीब 45.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की कीमत पर 'ला लीगा' में वापसी कर रहे हैं।

एटलेटिको मैड्रिड की आधिकारिक वेबसाइट ने कहा, "25 वर्षीय प्रतिभाशाली बाएं पैर के मिडफील्डर, अटैकिंग मिडफील्डर या किसी भी विंग पर खेल सकते हैं, उन्हें अपने नजरिए, बेहतरीन बॉल कंट्रोल, पासिंग और शूटिंग क्षमता के लिए पहचाना जाता है।"

19 फरवरी 2001 को साउथ कोरिया स्थित इंचियोन में जन्मे कांग-इन ली महज 10 साल की उम्र में वालेंसिया सीएफ यूथ एकेडमी में शामिल हुए थे। कांग ने 30 अक्टूबर 2018 को कोपा डेल रे मैच में अपनी पहली टीम के लिए डेब्यू किया, उन्होंने उस सीजन में टूर्नामेंट जीता और इस दौरान छह कप मैच खेले।

विंगर ने अगस्त 2021 में मलोरका जाने से पहले वालेंसिया की तरफ से 62 मैच खेले। पाल्मा में, वह लुइस गार्सिया प्लाजा और जेवियर एगुइरे की टीम में एक अहम खिलाड़ी थे, जिन्होंने 2023 की गर्मियों में पीएसजी के लिए साइन करने से पहले दो सीजन में 73 मैच खेले।

कांग ने पेरिस की टीम के लिए 124 मुकाबले खेलते हुए 16 गोल करने के साथ 16 असिस्ट दिए, उन्होंने दो चैंपियंस लीग, एक यूईएफए सुपर कप और एक इंटरकांटिनेंटल कप के साथ-साथ तीन लीग 1 खिताब, दो फ्रेंच कप और दो फ्रेंच सुपर कप जीते।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, साल 2019 में उन्होंने अपनी नेशनल टीम को फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप में रनर-अप (दूसरे स्थान) तक पहुंचाया, जिसमें उन्हें कॉम्पिटिशन का गोल्डन बॉल विनर चुना गया था। उन्होंने एशियन गेम्स 2022 में भी गोल्ड मेडल जीता था। कांग-इन ली ने 5 सितंबर 2019 को जॉर्जिया के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच में अपने देश की सीनियर टीम के लिए डेब्यू किया था। तब से, उन्होंने साउथ कोरिया के लिए 50 मैच खेले, जिनमें फीफा वर्ल्ड कप 2026 का मैच भी शामिल है।

--आईएएनएस

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