एंटीगुआ टेस्ट : वेस्टइंडीज के खिलाफ 308 रनों पर सिमटी श्रीलंका की पहली पारी, धनंजय डी सिल्वा का शतक

एंटीगुआ, 26 जून (आईएएनएस)। वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। टेस्ट का पहला दिन श्रीलंकाई बल्लेबाजों के नाम रहा। मेहमान टीम ने पहली पारी में 308 रन बनाए। टीम की ओर से धनंजय डी सिल्वा ने शतकीय पारी खेली।
वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने टॉस जीतकर श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पथुम निसांका महज 2 रन बनाकर केमार रोच का शिकार बने। निशान मदुष्का भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 23 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वहीं, कामिंदु मेंडिस बिना खाता खोले आउट हुए। हालांकि, इसके बाद दिनेश चांदीमल और धनंजय डी सिल्वा ने मोर्चा संभाला। दोनों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 68 रनों की अहम साझेदारी निभाई।
चांदीमल 67 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 54 रन बनाने के बाद आउट हुए। वहीं, धनंजय ने 168 गेंदों में 120 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली। अपनी इस पारी में धनंजय ने 17 चौके लगाए। कुशल मेंडिस बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। सोनल दिनुशा ने बल्ले से अहम योगदान दिया और उन्होंने 43 रन बनाए। वहीं, मिलन प्रियनाथ रत्नायके ने 27 रन बनाए। लाहिरू कुमारा 12 रन बनाकर नाबाद रहे। कसुन रजिता ने 18 गेंदों का सामना करते हुए 8 रन बनाए। श्रीलंका के तीन बल्लेबाज बिना खाता खोले आउट हुए।
गेंदबाजी में वेस्टइंडीज की ओर से जस्टिन ग्रीव्स ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 39 रन देकर 3 विकेट चटकाए। वहीं, शेमार जोसेफ ने 79 रन खर्च करते हुए 2 विकेट निकाले, तो केमार रोच और अल्जारी जोसेफ ने दो-दो विकेट झटके। दिन के आखिर में वेस्टइंडीज को एक ओवर बल्लेबाजी करने का मौका मिला। जॉन कैंपबेल और ब्रैंडन किंग बिना खाता खोले क्रीज पर बने हुए हैं।
इससे पहले, दोनों टीमों के बीच हुई वनडे सीरीज को श्रीलंका ने 1-0 से अपने नाम किया था, जबकि टी20 सीरीज में वेस्टइंडीज का प्रदर्शन दमदार रहा था और कैरेबियाई टीम ने 2-1 से सीरीज पर कब्जा जमाया।