एशियन गेम्स की टीम से बाहर किए जाने पर मनिका बत्रा ने सवाल उठाए, आईओए से दखल देने का अनुरोध

नई दिल्ली, 18 जून (आईएएनएस)। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया (टीटीएफआई) ने एशियन गेम्स 2026 के लिए ओलंपियन श्रीजा अकुला और जी. साथियान की कप्तानी में 10 सदस्यों वाली पुरुष और महिला टीम चुनी है। इस फैसले के बाद ओलंपियन मनिका बत्रा ने टीम से बाहर किए जाने पर सवाल उठाए हैं।

Read More

20वें एशियन गेम्स 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के आइची नागोया में आयोजित होंगे। इस बीच टेबल टेनिस स्पर्धा 20 से 28 सितंबर तक होगी। चयन प्रक्रिया में तय हुआ है कि भारत के सबसे अच्छे और लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिलेगा। एशियन गेम्स की चयन नीति 2023 के मुताबिक, खिलाड़ियों के चयन के लिए नेशनल रैंकिंग को 50 प्रतिशत, वर्ल्ड रैंकिंग को 40 प्रतिशत और 10 प्रतिशत चयन समिति के फैसले पर रखा गया है।

टीम, सिंगल्स और डबल्स कैटेगरी में मेडल इवेंट्स होंगे। पुरुष टीम में साथियान के अलावा हरमीत देसाई, मानव ठक्कर, मानुष शाह और पायस जैन शामिल हैं, जबकि महिला टीम में श्रीजा अकुला, यशस्वी घोरपड़े, दिया चितले, सुतीर्था मुखर्जी और सिंड्रेला दास शामिल हैं।

मनिका बत्रा को अंकुर भट्टाचार्य, रोनित भंजा (पुरुष) और महिला पैडलर स्वस्तिका घोष के साथ रिजर्व खिलाड़ियों में चुना गया था। टीम में मनिका का न होना चौंकाने वाला था और इससे विवाद खड़ा हो गया है। खिलाड़ी ने खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया से मांग की है कि वे जांच करें कि क्या चयन प्रक्रिया पारदर्शी, जवाबदेह और संदेह से परे है।

गुरुवार को मनिका बत्रा की तरफ से जारी बयान में कहा गया, "लगभग दो दशकों से, मैंने अपना जीवन भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए समर्पित किया है। हर मेडल, हर उपलब्धि और हर मील का पत्थर भारतीय जर्सी पहनकर ही हासिल किया। मैंने कभी भी किसी खास बर्ताव की मांग नहीं की है। मैंने बस यही उम्मीद की है कि सभी एथलीट्स के लिए एक जैसे नियम और मानक अपनाए जाएं। एशियन गेम्स 2026 की टीम से मेरा नाम हटाए जाने से मुझे बहुत निराशा हुई है, न केवल इसलिए कि नतीजा क्या रहा, बल्कि इसलिए भी कि जिस तरह से सिलेक्शन के नियमों को समझा और लागू किया गया है। मुझे कोई खास वजह नहीं बताई गई है।"

फिलहाल आईटीटीएफ रैंकिंग में 51वें नंबर पर मौजूद मनिका ने कहा, "मैं माननीय खेल मंत्री और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अधिकारियों से सम्मानपूर्वक अनुरोध करती हूं कि वे इस मामले को देखें और यह सुनिश्चित करें कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी, एक जैसी और सभी एथलीट्स के लिए निष्पक्ष हो। मैं पूरी स्पष्टता और जवाबदेही चाहती हूं, ताकि यह समझने में कोई उलझन न रहे कि सबसे ऊंचे स्तर पर सिलेक्शन के फैसले कैसे लिए जाते हैं।"

उन्होंने कहा, "सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सिलेक्शन का तरीका वर्ल्ड रैंकिंग, नेशनल रैंकिंग और सिलेक्शन कमेटी के फैसले के आधार पर तय होता है। अगर वाकई ऐसा है, तो पारदर्शिता के लिए जरूरी है कि हर हिस्से और उसे लागू करने के तरीके के बारे में संबंधित एथलीट्स को स्पष्ट तौर पर बताया जाए। पिछले एशियन गेम्स की चयन प्रक्रिया के दौरान, जो खिलाड़ी वर्ल्ड रैंकिंग (टॉप 50 से बाहर) और नेशनल रैंकिंग (टॉप 10 से बाहर) दोनों में तय रैंकिंग लिमिट से बाहर थे, उन्हें भी खास वजहों से टीम में शामिल किया गया था और खास सुविधाएं दी गई थीं। इसलिए यह जरूरी है कि मौजूदा चयन प्रक्रिया में साफतौर पर बताया जाए कि मेरे मामले में उन्हीं या वैसे ही नियमों को लागू किया गया है या नहीं।"

मनिका ने घरेलू टूर्नामेंट्स में हिस्सा नहीं लिया था, जिसके चलते वह टीटीएफआई रैंकिंग में नहीं आ सकीं। मनिका ने कहा, "वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो, मैं अभी वर्ल्ड नंबर 51 पर हूं और हाल ही में टॉप 50 से बाहर हुई हूं। यह अंतर बहुत कम है और मैं उस दायरे के बहुत करीब हूं। मैं बहुत पीछे नहीं हूं; बल्कि मैं ऐसे अंतर पर हूं जहाँ एक ही रैंकिंग साइकिल में किसी भी तरफ बदलाव हो सकता है। ऐसे में, मुझे यह समझना मुश्किल लगता है कि सिर्फ यही बात सबसे ऊंचे स्तर पर लंबे समय से किए गए अच्छे प्रदर्शन से ज्यादा अहम कैसे हो सकती है।"

इंटरनेशनल रैंकिंग प्वाइंट्स को लेकर मनिका ने कहा, "इंटरनेशनल रैंकिंग प्वाइंट्स एक रोलिंग सिस्टम पर काम करते हैं, जिसमें साइकिल के हिस्से के तौर पर पुराने प्वाइंट्स की जगह नए प्वाइंट्स आ जाते हैं और पुराने प्वाइंट्स हटा दिए जाते हैं। इसलिए, रैंकिंग हमेशा मौजूदा फॉर्म की पूरी तस्वीर नहीं दिखाती है। अगर रैंकिंग को एक अहम आधार माना जा रहा है, तो रैंकिंग में बदलाव के समय और उसके बने रहने पर भी विचार किया जाना चाहिए, जैसे कि क्या ये बदलाव हाल के हैं या लंबे समय से बने हुए हैं।"

मनिका ने इस सीजन अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा, "इस सीजन में मेरा प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा है और मैंने चीन के अंडर-19 यूथ चैंपियन और कई अन्य टॉप एशियाई खिलाड़ियों जैसे मजबूत अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के खिलाफ जीत हासिल की है। मेरा मौजूदा फॉर्म ऊंचे इंटरनेशनल लेवल पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता को दिखाता है। अगर सिलेक्शन का मुख्य आधार रैंकिंग और आंकड़े हैं, तो यह समझना भी जरूरी है कि एक ही कॉम्पिटिटिव साइकिल में सभी एथलीट्स के लिए रैंकिंग में उतार-चढ़ाव होते रहते हैं और कम समय में इनमें काफी बदलाव आ सकता है।"

उन्होंने कहा, "मैं समझती हूं कि सिलेक्शन की चर्चा में घरेलू प्रदर्शन का जिक्र किया गया है। हालांकि, इंटरनेशनल टूर्नामेंट की बढ़ती संख्या और सबसे ऊंचे ग्लोबल लेवल पर लगातार अच्छा प्रदर्शन बनाए रखने की जरूरतों के कारण, हर घरेलू इवेंट में हिस्सा लेना हमेशा मुमकिन नहीं होता। अपने पूरे करियर में, मेरा ध्यान लगातार अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने पर रहा है, इसलिए नेशनल रैंकिंग को अलग से देखने के बजाय इन इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अपने करियर के दौरान, मैंने एशियन गेम्स (2018) में मिक्स्ड डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल और एशियन कप में विमेंस सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, साथ ही कई कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल भी जीते हैं। मैंने ओलंपिक सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला और एशियन गेम्स में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी (पुरुष या महिला) बनकर इतिहास भी रचा है। ये उपलब्धियां भारत के खेल रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और किसी भी चयन प्रक्रिया में इनका लगातार और पारदर्शी तरीके से ध्यान रखा जाना चाहिए।"

चयन प्रक्रिया को लेकर मनिका बत्रा ने कहा, "एक मुख्य चिंता चयन के नियमों को लागू करने में एकरूपता की है। अगर प्रक्रिया में थोड़ा भी अपने विवेक का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे लागू करने का तरीका पारदर्शी, एक जैसा और साफतौर पर रिकॉर्ड किया हुआ होना चाहिए। इसे लागू करने में कोई भी अंतर स्वाभाविक रूप से निष्पक्षता और समान व्यवहार पर सवाल उठाता है।"

उन्होंने कहा, "मैंने अपना चयन न होने के बारे में औपचारिक रूप से विस्तृत जानकारी मांगी है, जिसमें फैसले का पूरा आधार, लागू नियम, सिलेक्शन के मानदंड और मेरे मामले में हर पहलू को कितना महत्व दिया गया, ये सब शामिल है। मुझे उम्मीद है कि मुझे दस्तावेजों पर आधारित मानदंडों के साथ एक स्पष्ट, व्यवस्थित और तथ्यों पर आधारित जवाब मिलेगा। यह बयान किसी निजी शिकायत या खास रियायत के बारे में नहीं है। यह पारदर्शिता, एकरूपता और चयन के नियमों को समान रूप से लागू करने के बारे में है। खिलाड़ी देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, और वे एक ऐसी प्रक्रिया के हकदार हैं जो स्पष्ट हो, जिसका रिकॉर्ड हो और जिसे सभी पर एक समान रूप से लागू किया जाए। मैं भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं और अपने देश के लिए अपना सब कुछ देता रहूंगा। साथ ही, मेरा मानना ​​है कि खेलों में चयन की प्रक्रिया पारदर्शी, जवाबदेह और संदेह से परे होनी चाहिए।"

--आईएएनएस

आरएसजी