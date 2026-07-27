एशियन गेम्स 2026: भारतीय दल में गुजरात से रिकॉर्ड 9 एथलीट शामिल होंगे

गांधीनगर, 27 जुलाई (आईएएनएस)। जापान के ऐची-नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक होने वाले 20वें एशियन गेम्स के लिए जाने वाले भारतीय दल में गुजरात से रिकॉर्ड 9 एथलीट शामिल होंगे। 9 एथलीटों के अलावा एक रिजर्व खिलाड़ी भी शामिल है।

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एशियन गेम्स 2014 में भारतीय दल में गुजरात के 3 एथलीट शामिल थे। ऐसे में आगामी एशियन गेम्स में तीन गुणा ज्यादा एथलीट राज्य से शामिल हो रहे हैं।

राज्य के अधिकारियों ने कहा कि यह नया दल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों के कई वर्ग में गुजरात की मौजूदगी के विस्तार को दिखाता है।

गुजरात से चुने गए एथलीटों में शूटर एलावेनिल वालारिवन, टेबल टेनिस खिलाड़ी हरमीत देसाई, मानव ठक्कर, और मानुष शाह, सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी अनिकेत पटेल, तैराक आर्यन नेहरा, टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना और वैदेही चौधरी, और स्प्रिंटर (धावक) देवयानी जाला शामिल हैं। टेनिस खिलाड़ी जिल देसाई को रिजर्व के तौर पर चुना गया है।

राज्य के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि प्रतिनिधित्व में वृद्धि खेल विकास में लंबे समय के निवेश का नतीजा है।

उन्होंने कहा, "यह पक्का करने के लिए कि गुजरात के एथलीट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रतिभा विकसित करें। नरेंद्र मोदी जब राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने खेल महाकुंभ से लेकर शक्तिदूत योजना जैसी कई पहल की थी। उन कोशिशों के नतीजे अब दिख रहे हैं। गुजरात खेल के क्षेत्र में एक वैश्विक पावरहाउस के तौर पर उभर रहा है।"

संघवी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार एक बड़ा खेल इकोसिस्टम बनाने पर फोकस कर रही है। हम न सिर्फ एथलीट को ट्रेनिंग दे रहे हैं, बल्कि ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जो उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने में सक्षम बनाए।"

उपमुख्यमंत्री ने कहा, "गुजरात 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। विश्वस्तरीय खेल संरचना विकसित करने का काम तेजी से चल रहा है। पिछले एक दशक में ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स में गुजरात का हिस्सा लगातार बढ़ा है।"

अधिकारियों ने कहा कि शूटिंग, टेबल टेनिस, टेनिस, स्विमिंग, एथलेटिक्स और सॉफ्ट टेनिस जैसे कई खेलों से एथलीटों का चयन, क्रिकेट के साथ अपने पारंपरिक जुड़ाव से आगे बढ़कर भारतीय खेलों में राज्य के बढ़ते योगदान को दिखाता है।

--आईएएनएस

पीएके