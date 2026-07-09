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एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप: अंडर-19 महिला कैटेगरी में भारत का शानदार प्रदर्शन, अंडर-23 में भी दिखा दमखम

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 09, 2026, 04:27 PM
एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप: अंडर-19 महिला कैटेगरी में भारत का शानदार प्रदर्शन, अंडर-23 में भी दिखा दमखम

जकार्ता, 9 जुलाई (आईएएनएस)। एशियन अंडर-19 और अंडर-23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप के पांचवें दिन, गुरुवार को जकार्ता (इंडोनेशिया) में भारत की अंडर-19 महिला बॉक्सरों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा। छह बॉक्सरों ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर मेडल पक्के किए।

टीम की अगुवाई करते हुए, चंद्रिका पुजारी (51 किलोग्राम) ने कजाकिस्तान की झादिरा कल्टाय पर 5:0 से शानदार जीत दर्ज की, जबकि जॉयश्री देवी (54 किलोग्राम) ने कजाकिस्तान की मारल टोलेपबर्गेन के खिलाफ 5:0 से आसान जीत हासिल की।

प्राची (57 किलोग्राम) ने उज्बेकिस्तान की रोबिया रवशानोवा पर 5:0 से बेहतरीन जीत के साथ अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी, जबकि चाहत (60 किलोग्राम) ने कजाकिस्तान की झास्मिन अब्राम्यान के खिलाफ 5:0 से बड़ी जीत हासिल की।

48 किलोग्राम कैटेगरी में, गुंजन ने मंगोलिया की अल्तानजुल अल्तानगाडास को कड़े मुकाबले में 3:0 के स्प्लिट फैसले से हराया, जबकि अंशिका (75 किलोग्राम) ने कजाकिस्तान की अल्तिनगुल आइमुखान पर 4:1 से जीत के साथ भारत के मेडल टैली में एक और मेडल जोड़ा।

इसके अलावा, भारत को दो कड़े मुकाबलों में हार का सामना भी करना पड़ा। वंशिका (65 किलोग्राम) को उज्बेकिस्तान की रुशानबोनु इसोएवा से पहले राउंड में रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट (आरएससी) के कारण हार मिली, जबकि लक्षु (70 किलोग्राम) को उज्बेकिस्तान की माफतुना यांगिएवा के हाथों 5:0 के फैसले से हार का सामना करना पड़ा। इन नतीजों के साथ, भारत ने अब अंडर-19 महिला प्रतियोगिता में 8 मेडल पक्के कर लिए हैं।

जकार्ता में 5 जुलाई से 16 जुलाई तक जारी एशियन अंडर-19 और अंडर-23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप, भारत के उभरते हुए टैलेंट के लिए जरूरी इंटरनेशनल अनुभव हासिल करने और भविष्य की ग्लोबल प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी करने का एक अहम मंच बनी हुई है।

इस बीच, भारत की अंडर-23 महिला बॉक्सरों ने शानदार प्रदर्शन किया। अंडर-23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल में शानदार प्रदर्शन के बाद 9 बॉक्सर सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और उन्होंने मेडल पक्का कर लिया है।

महिला वर्ग में भारत का दबदबा महाद्वीपीय स्तर पर उसकी बढ़ती ताकत और गहराई को दिखाता है, जहां कई बॉक्सर अब गोल्ड मेडल जीतने की मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं।

--आईएएनएस

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