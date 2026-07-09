एशियन अंडर-23 एथलेटिक्स: भारतीय मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले टीम ने जीता गोल्ड

नई दिल्ली, 9 जुलाई (आईएएनएस)। एशियन अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 के पहले दिन गुरुवार को भारतीय टीम ने मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में गोल्ड मेडल जीता। भारतीय खेमे में आस्तिक प्रधान, सैंड्रामोल साबू, सेतु मिश्रा और श्रावणी सचिन सांगले शामिल थे।

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देश के लिए प्रतियोगिता का पहला दिन अच्छा रहा, क्योंकि चीन के ओर्डोस शहर में भारतीय एथलीट्स ने पुरुषों की 5,000 मीटर दौड़, पुरुषों की डिस्कस थ्रो और महिलाओं की 3,000 मीटर स्टीपलचेज में मेडल जीते।

पहले दिन भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में गोल्ड मेडल जीत रही। इस टीम ने 3:18.64 सेकंड का समय लेकर जीत हासिल की। भारत ने चीन (3:18.74) और फिलीपींस (3:25.28 सेकंड) को पछाड़ा, जो क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।

भारत के लॉन्ग-डिस्टेंस रनर शिवाजी परशुराम और विनोद सिंह ने भी पुरुषों की 5,000 मीटर दौड़ में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अच्छा प्रदर्शन किया। परशुराम ने 14:08.19 सेकंड का समय लिया, जबकि सिंह ने 14:23.57 सेकंड का समय लेकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। जापान के रुई सुजुकी ने पुरुषों की 5,000 मीटर दौड़ जीती। उनका समय 14:01.24 था।

महिलाओं की 3,000 मीटर स्टीपलचेज में प्राची अंकुश देवकर तीसरे स्थान पर रहीं, जिन्होंने 10:32.69 सेकंड का समय लिया। इस इवेंट में चीन का दबदबा देखने को मिला, जिसने 'शीर्ष-2' पायदान अपने नाम किए। यांग यिटिंग ने 10:14.68 सेकंड के समय के साथ गोल्ड अपने नाम किया, जबकि लियू युक्सिन ने (10:25.51 सेकंड) सिल्वर जीता।

पुरुषों की डिस्कस थ्रो में, भारत के भरतप्रीत सिंह ने 52.91 मीटर के थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। चीन के ली झिक्सिन ने 60.79 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड हासिल किया। ​​उनके हमवतन जियांग जेहाओ ने 59.60 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता।

--आईएएनएस

आरएसजी