एशियन अंडर-19 और अंडर-23 बॉक्सिंग: तीसरे दिन मीतेई, आदित्य और सिकंदर का शानदार प्रदर्शन

जकार्ता, 7 जुलाई (आईएएनएस)। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में जारी एशियन अंडर-19 और अंडर-23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। तीसरे दिन अंडर-19 कैटेगरी में अंबेडकर मीतेई (50 किग्रा) ने पुरुषों के वर्ग में दमदार जीत हासिल की। मीतेई ने चीनी ताइपे के ची-यू शियाओ के खिलाफ पहले ही राउंड में रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट (आरएससी) के जरिए शानदार जीत दर्ज की।

Read More

लड़कों के वर्ग में, आदित्य (55 किग्रा) ने किर्गिस्तान के डेनियल ताशतानबेकोव के खिलाफ 5:0 से आसान जीत हासिल की, जबकि सिकंदर (60 किग्रा) ने कोरिया के ताइमिन यांग के विरुद्ध मुकाबला 5:0 से जीता।

भारत की जीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए, देवेंद्र चौधरी (75 किग्रा) ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और चीनी ताइपे के सुंग-लिन त्साई को दूसरे राउंड में आरएससी के जरिए हराया।

प्रशांत (70 किग्रा) ने कजाकिस्तान के बिबारिस अशिरवे के खिलाफ कड़ा मुकाबला किया। पहला राउंड 1:4 से हारने के बाद, उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए दूसरा राउंड 3:2 से अपने नाम किया, लेकिन आखिरी राउंड में वे 3:2 के मामूली अंतर से हार गए।

अंडर-19 कैटेगरी में भारत का लगातार शानदार प्रदर्शन देश के यूथ बॉक्सिंग प्रोग्राम की गहराई और गुणवत्ता को दिखाता है, जिसमें कई बॉक्सर शुरुआती राउंड में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

जकार्ता में 5 से 16 जुलाई तक जारी एशियन अंडर-19 और अंडर-23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप भारत के युवा टैलेंट के लिए एक अहम मंच बनी हुई है, जहां उन्हें अंतरराष्ट्रीय अनुभव मिलता है। ये मुक्केबाज भविष्य के बड़े मुकाबलों के लिए तैयार हो रहे हैं।

भारत ने अंडर-19 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार शुरुआत की। पहले ही दिन वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप की गोल्ड मेडलिस्ट चंद्रिका पुजारी और सिल्वर मेडलिस्ट जॉयश्री देवी ने दमदार जीत हासिल की। शुरुआती राउंड में, चंद्रिका ने लड़कियों के 51 किग्रा कैटेगरी में मंगोलिया की लखम त्सेंदबातार को हराकर 5-0 से एकतरफा जीत हासिल की। ​

इसके बाद जॉयश्री ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए लड़कियों के 54 किग्रा डिवीजन में चीनी ताइपे की चेन निंग होंग के विरुद्ध दूसरे राउंड में 'रेफरी स्टॉप्ड कॉन्टेस्ट' (आरएससी) के जरिए अगले राउंड में अपनी जगह पक्की की।

बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अंडर-19 और अंडर-23 कैटेगरी में एक मजबूत टीम उतारी है, जिसमें हर उम्र के ग्रुप में 20 बॉक्सर हिस्सा ले रहे हैं। ये चैंपियनशिप भारत की अगली पीढ़ी के लिए एशिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ खुद को परखने का एक अहम मंच देती है।

--आईएएनएस

आरएसजी