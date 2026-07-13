एशियन अंडर-19 और अंडर-23 बॉक्सिंग: फाइनल में पहुंचे 9 भारतीय, अंडर-19 कैटेगरी में 6 ब्रॉन्ज पक्के

जकार्ता, 13 जुलाई (आईएएनएस)। भारत ने एशियन अंडर-19 और अंडर-23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपना दबदबा बनाए रखा है। सोमवार को जकार्ता में सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद, अंडर-19 पुरुष और महिला कैटेगरी में 9 भारतीय बॉक्सर फाइनल में पहुंचे, जबकि 6 बॉक्सरों ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया।
अंडर-19 महिला कैटेगरी में, सभी आठ भारतीय महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई। चाहत (60 किलोग्राम) ने पेई-चुन त्साई (चीनी ताइपे) के खिलाफ 5:0 से शानदार जीत हासिल की, जबकि अंशिका (75 किलोग्राम) ने पहले राउंड में एन-ची त्सेंग (चीनी ताइपे) के खिलाफ रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट (आरएससी) से जीत दर्ज की।
वियतनाम की अपनी प्रतिद्वंद्वी के मुकाबला जारी न रख पाने के कारण मेघा श्योकंद (80 किलोग्राम) आगे बढ़ गईं। प्राची टोकस (81 किलोग्राम+) ने शू-शियन वांग (चीनी ताइपे) के खिलाफ पहले राउंड में आरएससी जीत के साथ फाइनल में अपनी जगह पक्की की। पहले से जीते हुए बॉक्सर्स के साथ, भारत ने अंडर-19 महिला कैटेगरी में सभी 8 फाइनलिस्ट पक्के कर लिए।
वहीं, अंडर-19 पुरुष कैटेगरी में, दो भारतीय बॉक्सर फाइनल में पहुंचे। 55 किलोग्राम वर्ग में आदित्य ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए कोरिया के ह्योनमिन ली को दूसरे राउंड में आरएससी से हराया, जबकि शुभम राजपूत (90 किलोग्राम) ने किर्गिस्तान के ऐतबेक बेर्डिमुरतोव के खिलाफ कड़े मुकाबले में 3:2 से जीत हासिल की।
सेमीफाइनल में हार के बाद छह भारतीय मुक्केबाजों को ब्रॉन्ज मेडल के साथ संतोष करना पड़ा है। अंडर-19 पुरुष कैटेगरी में सिकंदर (60 किलोग्राम), मौसम सुहाग (65 किलोग्राम), देवेंद्र चौधरी (75 किलोग्राम) और सागर (85 किलोग्राम) ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया।
इन नतीजों के साथ भारत ने एक बार फिर युवा स्तर पर अपनी शानदार प्रतिभा और दबदबा साबित किया है। खासकर महिला वर्ग में भारतीय मुक्केबाजों ने सभी फाइनल मुकाबलों में जगह बनाकर क्लीन स्वीप किया है। एशियन अंडर-19 और अंडर-23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 5 से 16 जुलाई तक जकार्ता (इंडोनेशिया) में किया जा रहा है।