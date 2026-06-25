एशिया कप ब्रिज: तीन भारतीय टीमें सेमीफाइनल में पहुंचीं; गोल्ड मेडल पर भारतीय पुरुष और सीनियर टीमों की नजर

पणजी, 25 जून (आईएएनएस)। राउंड-रॉबिन स्टेज खत्म होने के बाद गुरुवार को मेजबान भारत की तीन टीमें 5वें एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। टूर्नामेंट के '1 बनाम 4' और '2 बनाम 3' फॉर्मेट के तहत इंडिया ए (पुरुष), इंडिया ए (महिला) और इंडिया बी (सीनियर) टीमों ने नॉकआउट राउंड के लिए क्वालीफाई किया।

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भारतीय दल में कई बेहतरीन ब्रिज खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें हेमंत के. जालान, सुकमल दास, राजेश दलाल, जितेंद्र सोलाणी, अनिल पाध्ये और राजू तोलानी हैं। सीनियर स्क्वाड की टीम इंडिया बी स्विस लीग स्टैंडिंग में पहले स्थान पर रहने के बाद डिवीजन में टॉप-रैंक वाली टीम के तौर पर नॉकआउट स्टेज में पहुंची है।

'ताज सिदादे डी गोवा होराइजन' में आयोजित सेमीफाइनल में इंडिया बी का मुकाबला टेबल 31 पर जापान से होगा, जबकि टेबल 32 पर ऑस्ट्रेलिया का सामना बांग्लादेश से होगा। सेमीफाइनल में जीत इंडिया बी को चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा देगी, जिससे टीम खिताबी दौड़ में मजबूती से बनी रहेगी। वहीं, एक मुश्किल आखिरी दिन के बाद इंडिया सीनियर ए टीम 142.70 वीपी के साथ छठे स्थान पर रही।

पुरुषों के डिवीजन में, चीन 218.31 वीपी के साथ स्टैंडिंग में सबसे आगे रहा, उसके बाद हांगकांग-चीन ए (196.72) का नंबर रहा। इंडिया ए ने 186.47 वीपी के साथ तीसरा स्थान हासिल किया और टेबल 2 पर हांगकांग-चीन ए के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला तय किया। बांग्लादेश बी (173.66) ने इंडिया बी (172.03) को मामूली अंतर से पीछे छोड़ते हुए चौथा क्वालीफाइंग स्थान हासिल किया। अब भारत की नजरें मजबूत और लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली हांगकांग-चीन ए टीम के खिलाफ अहम सेमीफाइनल पर हैं, जिसमें फाइनल में जगह बनाने का मौका दांव पर है।

महिलाओं के डिवीजन में, मौजूदा चैंपियन चीन 124.66 वीपी के साथ पहले स्थान पर रही, उसके बाद इंडोनेशिया (108.23) का नंबर रहा। इंडिया ए 105.39 वीपी के साथ तीसरे स्थान पर रही, जबकि जापान ने 89.14 वीपी के साथ चौथे स्थान पर क्वालीफाई किया। सेमीफाइनल में टेबल 11 पर चीन का मुकाबला जापान से और टेबल 12 पर इंडोनेशिया का मुकाबला इंडिया ए से होगा, जिसमें भारतीय महिला टीम अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखने की कोशिश करेगी।

मिक्स्ड डिवीजन में, चीन ए (169.23) और चीन बी (163.02) ने टॉप दो स्थान हासिल किए, जबकि हांगकांग चीन ए (155.43) और ऑस्ट्रेलिया ए (141.14) ने सेमीफाइनल लाइनअप पूरा किया। इंडिया बी 135.90 वीपी के साथ पांचवें स्थान पर रहा; आखिरी राउंड में शानदार जीत के बावजूद वे बहुत कम अंतर से क्वालीफाई करने से चूक गए। इंडिया ए 11वें स्थान पर रहा।

पुरुष, महिला और सीनियर इवेंट्स में तीन भारतीय टीमों के होने से, चैंपियनशिप के नॉकआउट स्टेज में पहुंचने पर भी मेजबान देश की मजबूत मौजूदगी बनी हुई है। चारों डिवीजन के सभी सेमीफाइनल मुकाबले शुक्रवार को तीन सेशन (09:30–11:45, 12:45–15:00, और 15:20–17:35) में खेले जाएंगे, और ग्रैंड फाइनल शनिवार को होंगे।

--आईएएनएस

आरएसजी