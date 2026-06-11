एफसी बार्सिलोना ने 2029 चैंपियंस लीग फाइनल की मेजबानी का दावा आधिकारिक तौर पर पेश किया

नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। एफसी बार्सिलोना ने घोषणा की है कि उनकी तरफ से 2029 यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल की मेजबानी के लिए आवेदन करने हेतु यूईएफए को 'बोली और पूरी जानकारी वाली फाइल' औपचारिक रूप से सौंप दी गई है।

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यह प्रस्ताव बार्सिलोना सिटी काउंसिल, कैटेलोनिया सरकार और रॉयल स्पैनिश फुटबॉल फेडरेशन (आरएफईएफ) के सहयोग से तैयार किया गया है, जो मेजबान और सह-आयोजक संस्था के तौर पर शामिल हैं।

ला लीगा क्लब ने एक बयान में कहा, "एफसी बार्सिलोना ने बार्सिलोना सिटी काउंसिल, कैटेलोनिया सरकार और रॉयल स्पैनिश फुटबॉल फेडरेशन (आरएफईएफ) के सहयोग से—जो मेजबान और सह-आयोजक संस्था हैं—2029 यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल की मेजबानी के लिए आवेदन करने हेतु यूईएफए को औपचारिक रूप से बोली और पूरी जानकारी वाली फाइल सौंप दी है।"

बयान में कहा गया है, "जमा किए गए दस्तावेजों में यूईएफए द्वारा मांगी गई सभी तकनीकी, अनुबंध संबंधी और संस्थागत जरूरतें शामिल हैं। साथ ही, इसमें दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण खेल आयोजनों में से एक की मेजबानी करने के लिए स्पॉटिफाई कैंप नोउ और बार्सिलोना शहर की आयोजन क्षमता को साबित करने वाली जरूरी गारंटी भी शामिल हैं।"

इस फाइल को जमा करने के साथ ही औपचारिक बोली प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब फैसला यूईएफए के हाथों में है। संस्था जमा किए गए अलग-अलग प्रस्तावों के मूल्यांकन का चरण शुरू करने वाली है ताकि यह तय किया जा सके कि 2029 चैंपियंस लीग फाइनल की मेजबानी के लिए किस स्थान को चुना जाएगा।

2029 यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल के लिए मेजबान वेन्यू का चयन इस साल की आखिरी तिमाही में किया जाना है।

बोली में बार्सिलोना को बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी के अनुभव वाले शहर के तौर पर और कैंप नोउ को विश्व-स्तरीय स्टेडियम के तौर पर पेश किया गया है। यूईएफए ने ऐतिहासिक रूप से इस वेन्यू को टॉप-कैटेगरी का स्टेडियम माना है। क्षमता के मामले में यह यूरोप का सबसे बड़ा स्टेडियम है।

क्लब ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल के सबसे बड़े मंचों से जुड़े लंबे इतिहास और मौजूदा समय में हो रहे बड़े बदलावों के साथ - जो इसे दुनिया के सबसे आधुनिक, इनोवेटिव और आइकॉनिक खेल वेन्यू में से एक बना देगा - स्पॉटिफाई कैंप नोउ यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल के लिए आदर्श मंच बनने की सभी शर्तें पूरी करता है।"

--आईएएनएस

पीएके