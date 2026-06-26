एफआईएच प्रो लीग: शूटआउट में इंग्लैंड ने भारत को 4-1 से हराया

लंदन, 26 जून (आईएएनएस)। एफआईएच प्रो लीग 2025-26 में भारतीय मेंस हॉकी टीम को इंग्लैंड के खिलाफ शूटआउट में 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर में चार क्वार्टर के बाद स्कोर 2-2 से बराबर रहा, लेकिन शूटआउट में इंग्लिश टीम बाजी मारने में सफल रही।

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भारत के लिए दिलप्रीत सिंह (10वें और 58वें मिनट) ने शानदार दो गोल किए, जबकि इंग्लैंड के लिए डेविड गुडफील्ड (29वें मिनट) और निकोलस बंदुरक (56वें मिनट) ने गोल दागे। मेजबान टीम के लिए शूटआउट में थॉमस सोर्सबी, जेम्स एल्बेरी और कप्तान जैकरी वालेस ने गोल दागे, इसके अलावा एक कोशिश से पेनल्टी स्ट्रोक मिला, जिस पर भी वालेस ने गोल किया।

पहला हाफ थोड़ा मुश्किल भरा रहा, लेकिन इसके बावजूद दोनों टीमों ने गोल किए और कुछ मौके बनाए। भारत ने पहले क्वार्टर की शानदार शुरुआत की। टीम को शुरुआत में ही पेनल्टी कॉर्नर मिला। हालांकि, कप्तान हरमनप्रीत सिंह की ड्रैगफ्लिक को इंग्लिश गोलकीपर जेम्स मजारेलो ने बचा लिया। इंग्लैंड को भी पांचवें मिनट में दूसरी तरफ पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन बंदुरक की कोशिश को भारतीय डिफेंस ने रोक दिया।

पहला गोल 10वें मिनट में हुआ जब मंदीप सिंह ने बेसलाइन पर ड्रिबल किया और दिलप्रीत सिंह को एकदम सही पास दिया, जिन्होंने डाइविंग फिनिश के साथ गेंद को गोल पोस्ट में डालकर भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में भारत अपनी बढ़त बढ़ाने के करीब आ गया था, जब पेनल्टी कॉर्नर से अमनदीप लाकड़ा के ड्रैगफ्लिक को गोल लाइन पर सोर्सबी ने बहादुरी से बचा लिया। 29वें मिनट में इंग्लैंड ने गुडफील्ड के फील्ड गोल की मदद से स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। गेंद डिफ्लेक्शन के बाद सर्कल के बीच में एक अनमार्क्ड गुडफील्ड के पास उछली, और उन्होंने एक जोरदार वॉली मारकर मेजबान टीम के लिए बराबरी का गोल किया।

तीसरे क्वार्टर में दोनों टीमों के डिफेंस ने दमदार खेल दिखाया और कोई गोल नहीं हो सका। पेनल्टी कॉर्नर और फील्ड-गोल के कई मौके बने, लेकिन किसी भी टीम को सफलता हाथ नहीं लग सकी। चौथे क्वार्टर की शुरुआत में बंदुरक को दूर पोस्ट पर बिल्कुल खाली जगह मिल गई थी, लेकिन भारतीय गोलकीपर सूरज करकेरा ने शानदार बचाव करते हुए गोल होने से रोक दिया और टीम को मैच में बनाए रखा।

इसके बाद इंग्लैंड ने लगातार गेंद पर कब्जा बनाए रखा, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने अपना मजबूत डिफेंस बनाए रखा। हालांकि, मैच खत्म होने से चार मिनट पहले इंग्लैंड ने एक और गोल करते हुए मैच में बढ़त बना ली। बंदुरक (56वें मिनट) ने आखिरी पेनल्टी कॉर्नर पर नीचे की तरफ ड्रैगफ्लिक मारा जो गोल के निचले दाएं कोने में गया। हालांकि, घरेलू टीम की बढ़त सिर्फ दो मिनट तक ही रही और भारत ने 58वें मिनट में वापसी करते हुए स्कोर को 2-2 से बराबर कर दिया।

सुमित ने बेहतरीन ड्रिब्लिंग करते हुए गोल की ओर शानदार मूव बनाया। इसके बाद उन्होंने दिलप्रीत सिंह को सटीक पास दिया। दिलप्रीत ने बिना गलती किए जोरदार शॉट लगाया और गेंद गोलकीपर के पैरों के बीच से निकलकर गोल पोस्ट में चली गई। इस गोल की बदौलत मुकाबला शूटआउट तक पहुंच गया।

इंग्लैंड ने शूटआउट 4-1 से जीतकर बोनस प्वाइंट हासिल किया। सोर्सबी और एल्बेरी ने इंग्लैंड के शुरुआती दो प्रयासों को गोल में बदला, इससे पहले कप्तान वालेस ने पेनल्टी स्ट्रोक से गोल किया और फिर चौथे प्रयास में गोल करके जीत पक्की कर दी। शूटआउट में कप्तान हरमनप्रीत सिंह भारत के अकेले स्कोरर रहे।

--आईएएनएस

एसएम/पीएम