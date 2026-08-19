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खेल

डूरंड कप: ईस्ट बंगाल एफसी ने पेनाल्टी शूटआउट में एससी दिल्ली को हराया, फाइनल में प्रवेश

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(Updated )
डूरंड

कोलकाता, 19 अगस्त (आईएएनएस)। 135वें डूरंड कप के पहले सेमीफाइनल में, रेगुलेशन टाइम में कोई गोल नहीं होने के बाद पेनाल्टी शूटआउट में ईस्ट बंगाल एफसी ने स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली को 5-3 से हराया। मोहम्मद बासिम रशीद ने निर्णायक स्पॉट-किक गोल में बदलकर टीम को जीत दिलाई और बुधवार को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में होने वाले फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित की।

एक रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमों ने मौके बनाए लेकिन कोई गोल नहीं कर सकीं। 'रेड एंड गोल्ड ब्रिगेड' के लिए गोलकीपर प्रभसुखन सिंह गिल हीरो बनकर उभरे; उन्होंने पहले रेगुलेशन टाइम में रॉड्रिगिन्हो की स्पॉट-किक रोकी और फिर शूटआउट में जुआन सेबेस्टियन पेना की पेनाल्टी बचाई।

ईस्ट बंगाल का सामना दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा, जो मोहन बागान सुपर जाइंट और नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी के बीच गुरुवार को शिलांग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला जाएगा।

बुधवार को, शुरुआती खेल तेज गति से खेला गया और दोनों टीमें कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रही थीं। पेना ने शुरुआत में ही लॉन्ग-रेंज शॉट से ईस्ट बंगाल के डिफेंस को परखा, लेकिन उनका शॉट लक्ष्य से काफी दूर रहा।

ईस्ट बंगाल ने लगभग तुरंत जवाब दिया। एडमंड लालरिंडिका ने चतुराई से बैकहील पास देकर जेसिन को बाईं ओर भेजा, और फॉरवर्ड खिलाड़ी ने बॉक्स में एक खतरनाक क्रॉस डाला। बिपिन सिंह दूसरी तरफ से दौड़कर आए लेकिन गेंद तक नहीं पहुच सके।

धीरे-धीरे ईस्ट बंगाल ने दबाव बनाना और बॉल पर कब्जा करना शुरू किया, जिसमें मिडफील्ड में एडमंड का खेल काफी असरदार रहा। एससी दिल्ली ने मजबूत डिफेंस बनाए रखा और लालरिनलियाना हनामते बार-बार डिफेंस की मदद के लिए पीछे आते रहे। 'रेड एंड गोल्ड ब्रिगेड' 16वें मिनट में गोल करने के सबसे करीब पहुंची, जब बाईं ओर से बासिम रशीद का शॉट क्रॉसबार से टकरा गया। एक मिनट बाद, एडमंड और दानी रामिरेज के बीच एक और शानदार तालमेल से रशीद के लिए मौका बना, लेकिन हनामते ने उनके प्रयास को रोक दिया।

जेसिन ने एससी दिल्ली बॉक्स के किनारे गेंद पर कब्जा किया और गोल की तरफ शॉट मारा, लेकिन गेंद क्रॉसबार के बाहरी हिस्से से टकरा गई; इस तरह ईस्ट बंगाल बढ़त बनाने से बस कुछ इंच दूर रह गया। एससी दिल्ली ने काउंटर-अटैक से दबाव बनाए रखा, जबकि कप्तान लैमगोलेन सेमखोलुन ने जेसिन की अगुवाई में ईस्ट बंगाल के तेज हमले को रोकने के लिए अहम डिफेंसिव बचाव किया।

राजधानी की टीम को हाफ का सबसे अच्छा मौका 33वें मिनट में मिला। रोड्रिगिन्हो ने बॉक्स के अंदर संदीप मंडी को छकाने के लिए बेहतरीन फुटवर्क दिखाया, लेकिन ईस्ट बंगाल के डिफेंडर ने उन्हें गिरा दिया और एससी दिल्ली को पेनाल्टी मिल गई। रोड्रिगिन्हो ने जिम्मेदारी ली, लेकिन प्रभसुखन सिंह गिल ने सही अंदाजा लगाया और बाईं ओर डाइव लगाकर शानदार बचाव किया, जिससे स्कोर 0-0 ही बना रहा।

पेनाल्टी के खतरे से बचने के बाद ईस्ट बंगाल ने गेंद पर अपना कब्जा बनाए रखा। मनोज मोहम्मद ने एक और हमले को रोकने के लिए अहम इंटरसेप्शन किया, जबकि नोरा फर्नांडीस ने एडमंड के लॉन्ग-रेंज शॉट को आसानी से पकड़ लिया।

इसके बाद बिपिन सिंह ने साइड नेटिंग में शॉट मारा, जबकि एडमंड और राशिद दोनों ने और कोशिशों में निशाना चूका दिया। स्टॉपेज टाइम में एडमंड को बॉक्स के अंदर एक और मौका मिला, लेकिन वह नियर पोस्ट पर गोल नहीं कर सके।

हाफ-टाइम से पहले एससी दिल्ली को भी एक आखिरी मौका मिला जब जोसेफ सनी ने रोड्रिगिन्हो को पास देने की कोशिश की, लेकिन पास में बहुत ज्यादा ताकत थी। टीमें हाफ-टाइम तक 0-0 की बराबरी पर रहीं। ईस्ट बंगाल ने ज्यादा बॉल पजेशन के साथ दूसरे हाफ की शुरुआत की और गोल करने की कोशिश जारी रखी। हालांकि, एससी दिल्ली काउंटर-अटैक पर खतरनाक बनी रही।

47वें मिनट में, डुवान फेलिप के लॉन्ग क्लीयरेंस से रोड्रिगिन्हो को गेंद मिली, जो अनवर अली और संदीप मंडी से आगे निकलकर बॉक्स में घुस गए। जैसे ही एससी दिल्ली के फॉरवर्ड ने शूट करने की तैयारी की, अनवर अली ने शानदार स्लाइडिंग इंटरसेप्शन करके उन्हें रोक दिया।

जैसे-जैसे खेल अपने अंतिम चरणों में पहुंचा, मुकाबला बराबरी का बना रहा। एससी दिल्ली के पेन्या और रोड्रिगुइनो ने मिलकर 69वें मिनट में सब्स्टीट्यूट सौरव को मौका दिया, लेकिन उनका दूर से किया गया शॉट बाहर चला गया। इसके बाद सब्स्टीट्यूट मोहम्मद ऐमेन ने बाईं ओर से तेजी से दौड़कर तुरंत असर दिखाया और सौरव के साथ मिलकर खेल को आगे बढ़ाया, लेकिन बॉक्स में उनके क्रॉस तक एससी दिल्ली का कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच सका।

73वें मिनट में 'रेड एंड गोल्ड ब्रिगेड' एक बार फिर गोल के करीब पहुंची, जब बासिम रशीद ने दूर से एक और जोरदार शॉट लगाया। गेंद मोहम्मद अजहर से हल्की-सी टकराकर गोलपोस्ट से जा लगी; यह इस मैच में ईस्ट बंगाल का तीसरा मौका था जब गेंद गोलपोस्ट से टकराई।

आखिरी पलों में कोई भी टीम निर्णायक पास या गोल नहीं कर सकी। एससी दिल्ली के लिए आशुतोष मेहता और मनोज मोहम्मद ने अहम डिफेंसिव बचाव किए, जबकि ईस्ट बंगाल लगातार बॉक्स में गेंदें भेजता रहा लेकिन गोल नहीं कर पाया।

स्टॉपेज टाइम के आखिरी क्षणों में, लालचुंगनुंगा ने एक और खतरनाक क्रॉस डाला, लेकिन एससी दिल्ली ने अच्छा बचाव किया और फर्नांडीस ने अपनी लाइन से बाहर आकर गेंद को पकड़ लिया। ईस्ट बंगाल ने आखिरी सीटी बजने तक दबाव बनाए रखा, लेकिन 90 मिनट के बाद भी सेमीफाइनल गोलरहित रहा।

दोनों टीमों के बीच कोई अंतर न होने के कारण, पहला सेमीफाइनल पेनाल्टी शूटआउट में चला गया। ईस्ट बंगाल ने पहले शुरुआत की और अनवर अली ने गोल किया। एससी दिल्ली के मिडफील्डर पेना की पेनाल्टी को प्रभसुखन सिंह गिल ने रोक दिया। इसके बाद रोहित डानू ने ईस्ट बंगाल के लिए गोल किया और फिर रोड्रिगुइन्हो ने एससी दिल्ली के लिए गोल किया।

लालचुंगनुंगा और डुवान फेलिप वियाफारा मीना दोनों ने अगली पेनाल्टी में गोल किए, जिसके बाद क्रिस्टोफर जेम्स इकोनोमिडिस और मोहम्मद ऐमेन ने भी सफल प्रयास किए। शूटआउट में मुकाबला बराबरी पर था, तभी ईस्ट बंगाल के कप्तान मोहम्मद बासिम राशिद आगे आए और शांति से निर्णायक पेनाल्टी को गोल में बदलकर ईस्ट बंगाल एफसी को फाइनल में पहुंचा दिया।

--आईएएनएस

आरएसजी