डूरंड कप 2026: सहल अब्दुल समद के गोल से मोहन बागान ने ईस्ट बंगाल को हराया

कोलकाता, 25 जुलाई (आईएएनएस)। 135वें डूरंड कप (डूरंड कप 2026) के शुरुआती मुकाबले में मोहन बागान सुपर जायंट (एमबीएसजी) ने ईस्ट बंगाल एफसी को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट का विजयी आगाज किया। शनिवार को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में खेले गए इस मुकाबले में सहल अब्दुल समद का दूसरे हाफ में किया गया गोल दोनों टीमों के बीच अंतर साबित हुआ।

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सीजन के पहले मुकाबले में दोनों टीमों के नए कोचों ने अपनी-अपनी रणनीतियों के साथ मैदान पर कदम रखा। ईस्ट बंगाल की ओर से अनुभवी डिफेंडर अनवर अली ने टीम की कमान संभाली, जबकि मोहन बागान के लिए सुभाषिश बोस ने टीम को नेतृत्व दिया।

मैच की शुरुआत से ही मोहन बागान ने आक्रामक रवैया अपनाया और गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा। टीम ने दाएं फ्लैंक का भरपूर इस्तेमाल किया, जहां राइट-बैक टेकचम अभिषेक सिंह की गति और क्रॉस ने ईस्ट बंगाल की रक्षापंक्ति को परेशान किया। शुरुआती मौके भी इसी रणनीति से बने। अभिषेक ने मनवीर सिंह के लिए एक शानदार कर्लिंग क्रॉस दिया, लेकिन उनका हेडर गोल के बजाय साइड नेटिंग में चला गया।

इसके बाद अभिषेक ने एक और बेहतरीन क्रॉस डाला, जिसे कियान नासिरी ने हेड करने की कोशिश की, लेकिन उनका कमजोर प्रयास ईस्ट बंगाल के गोलकीपर प्रभसुखन सिंह गिल के लिए आसान रहा। सहल अब्दुल समद भी लगातार विपक्षी डिफेंस पर दबाव बनाते रहे। उन्होंने गोल की दिशा में दो प्रयास किए, लेकिन पहला शॉट सीधे गोलकीपर के हाथों में गया और दूसरा साइड से बाहर निकल गया।

पहले हाफ में मोहन बागान के पास अधिक समय तक गेंद रही, लेकिन टीम अंतिम क्षेत्र में अपनी बढ़त को गोल में नहीं बदल सकी। दूसरी ओर, ईस्ट बंगाल ने सीमित मौकों के बावजूद अच्छी रक्षात्मक मजबूती दिखाई। अनवर अली और संदीप मंडी ने डिफेंस को संभालते हुए मोहन बागान के हमलों को रोक दिया। दोनों टीमें पहले हाफ की समाप्ति तक गोलरहित बराबरी पर रहीं।

दूसरे हाफ में मोहन बागान ने अपनी आक्रामकता को जारी रखा और शुरुआत के कुछ ही मिनटों में बढ़त हासिल कर ली। मैच के 52वें मिनट के आसपास कियान नासिरी ने पेनल्टी एरिया के अंदर शानदार मूव बनाया और रोहित दानू को पीछे छोड़ते हुए लो क्रॉस दिया। गेंद बैक पोस्ट पर मौजूद सहल अब्दुल समद तक पहुंची, जिन्होंने बिना किसी गलती के उसे खाली नेट में डाल दिया।

गोल खाने के बाद ईस्ट बंगाल ने वापसी के लिए आक्रामक बदलाव किए। टीम ने मोहम्मद राशिद और पी.वी. विष्णु जैसे खिलाड़ियों को आगे भेजकर बराबरी का दबाव बनाया। वहीं, मोहन बागान ने डेजान ड्राजिक और दीपक टांगरी को मैदान पर उतारकर अपनी रणनीति को मजबूत किया।

ईस्ट बंगाल ने अंतिम चरण में कई अच्छे मौके बनाए। पी.वी. विष्णु ने एक तेज लो शॉट लगाकर मोहन बागान के गोलकीपर विशाल कैथ को चुनौती दी, लेकिन कैथ ने शानदार बचाव करते हुए अपनी टीम को बढ़त बनाए रखने में मदद की। दानी रामिरेज के आने से ईस्ट बंगाल के आक्रमण में और तेजी आई, लेकिन टीम बराबरी का गोल नहीं कर सकी।

मैच के आखिरी मिनटों में ईस्ट बंगाल लगातार दबाव बनाता रहा। लालचुंगनुंगा ने शानदार रन बनाकर मौका तैयार किया, लेकिन मोहन बागान के डिफेंस और विशाल कैथ ने हर खतरे को टाल दिया। मोहम्मद राशिद और जेसिन टी.के. के प्रयास भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके।

विशाल कैथ ने अंतिम समय में एक और महत्वपूर्ण बचाव करते हुए अपनी टीम की जीत सुनिश्चित की। ईस्ट बंगाल को मिले मौके गोल में नहीं बदल सके और मोहन बागान ने एक गोल की बढ़त को अंत तक बरकरार रखा।

इस जीत के साथ मोहन बागान सुपर जायंट ने डूरंड कप अभियान की शानदार शुरुआत की और अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ आत्मविश्वास बढ़ाने वाली जीत दर्ज की।

--आईएएनएस

पीएके