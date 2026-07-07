डब्ल्यूपीजीटी के 9वें लेग में हिताशी बक्शी की वापसी, वाणी-रिधिमा से होगी टक्कर

होसुर (तमिलनाडु), 7 जुलाई (आईएएनएस)। घरेलू महिला प्रोफेशनल गोल्फ टूर (डब्ल्यूपीजीटी) के लेग-9 में हिताशी बख्शी क्लोवर ग्रीन्स में वापसी कर रही हैं। उनका लक्ष्य अपनी उस शानदार फॉर्म को फिर से हासिल करना है, जिसने उन्हें भारतीय महिला गोल्फ जगत की प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल किया था।

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लेडीज यूरोपियन टूर पर मुश्किलों का सामना कर रहीं हिताशी ने अपने घरेलू टूर पर लौटने का फैसला किया है, जहां वह वाणी कपूर, रिधिमा दिलावरी और अमनदीप ड्राल से मुकाबला करेंगी। उन्हें युवा और नए खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका भी मिलेगा, जिनमें अन्विता नरेंद्र, मन्नत बरार, रिया, लावण्या जाडोन और एमेच्योर महरीन भाटिया शामिल हैं।

इस सीजन में घरेलू टूर पर हिताशी की यह पहली शुरुआत है, क्योंकि वह लेडीज यूरोपियन टूर पर खेल रही थीं।

हाल के दिनों में खिलाड़ियों की संख्या लगातार 50 से ज्यादा रही है (एमेच्योर सहित), जिसने मुकाबले को कड़ा बनाया है। इस हफ्ते 58 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 10 एमेच्योर शामिल हैं। तमिलनाडु के होसुर में क्लोवर ग्रीन्स में कुल इनामी राशि 17 लाख रुपए है।

मुकाबला कड़ा होने के कारण, वाणी, रिधिमा या हिताशी जैसे टॉप स्टार्स के लिए भी जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि युवा खिलाड़ी उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं और अक्सर उन्हें हरा भी रहे हैं।

इस सीजन में अब तक हुए आठ इवेंट्स में तीन जीत हासिल करते हुए रिधिमा सबसे सफल रही हैं, जबकि जैस्मीन शेखर, त्वेसा मलिक, एमेच्योर लावण्या गुप्ता, अन्विता नरेंद्र और मन्नत बरार ने एक-एक मुकाबला अपने नाम किया है।

मौजूदा डब्ल्यूपीजीटी ऑर्डर ऑफ मेरिट में रिधिमा दिलावरी सबसे आगे हैं, जबकि जैस्मीन शेखर और अमनदीप द्राल दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।

कुछ दिन पहले, जेपी विशटाउन गोल्फ कोर्स में विमेंस प्रो गोल्फ टूर के छठे लेग में, रिधिमा दिलावरी ने 'बोगी-बोगी' से शुरुआत करने के बाद वापसी की और लगातार तीसरा राउंड 71 का स्कोर करके जैस्मीन शेखर से आगे निकल गईं। पार-71 लेआउट पर खेलते हुए, रिधिमा ने फाइनल राउंड की शुरुआत जैस्मीन से तीन शॉट पीछे रहकर की, लेकिन सिर्फ दो होल के बाद वह पांच शॉट पीछे हो गई थीं।

इसके बाद रिधिमा ने शानदार वापसी की; उन्होंने बाकी 16 होल में दो बर्डी लगाईं और कोई बोगी नहीं की, जबकि जैस्मीन ने 4-ओवर 75 का स्कोर किया और आखिर में बोगी लगाई। जब जैस्मीन और रिधिमा 18वें टी पर पहुंचीं, तो दोनों का स्कोर 'ईवन पार' पर बराबर था। रिधिमा ने 'पार' स्कोर किया, लेकिन जैस्मीन ने बोगी कर दी, जिससे रिधिमा को पिछले पांच इवेंट्स में अपनी तीसरी जीत मिली। रिधिमा ने दूसरा और चौथा लेग जीता था और अब छठा लेग भी जीत लिया है; वह 'हीरो ऑर्डर ऑफ मेरिट' में सबसे आगे बनी हुई हैं। जैस्मीन, जिन्होंने इस सीजन का पहला लेग जीता था, लगातार दूसरी बार दूसरे स्थान पर रहीं।

--आईएएनएस

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