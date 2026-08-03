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छत्तीसगढ़ : मुख्यमंत्री साय ने ज्ञानेश्वरी यादव को सम्मानित किया, 30 लाख रुपए और डीएसपी पद पर प्रमोशन मिला

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 03, 2026, 01:54 PM
छत्तीसगढ़ : मुख्यमंत्री साय ने ज्ञानेश्वरी यादव को सम्मानित किया, 30 लाख रुपए और डीएसपी पद पर प्रमोशन मिला

नई दिल्ली, 3 अगस्त (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट ज्ञानेश्वरी यादव से मुलाकात की, जिन्होंने ग्लास्गो में महिलाओं के 53 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग इवेंट में देश को सिल्वर जिताया। मुख्यमंत्री ने भारतीय वेटलिफ्टर को इस शानदार उपलब्धि के लिए 30 लाख रुपए और डीएसपी पद पर आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "आज मुख्यमंत्री निवास पर, हमने राजनांदगांव की अपनी प्रतिभाशाली बेटी ज्ञानेश्वरी यादव का दिल से स्वागत और सम्मान किया, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में सिल्वर मेडल जीता है। अपने पहले ही कॉमनवेल्थ गेम्स में, ज्ञानेश्वरी ने महिलाओं के 53 किलोग्राम भारोत्तोलन (वेटलिफ्टिंग) इवेंट में सिल्वर मेडल जीतकर पूरे छत्तीसगढ़ और देश का मान बढ़ाया है। उनकी यह उपलब्धि हमारी बेटियों और युवाओं के लिए प्रेरणा का एक सशक्त उदाहरण है।"

मुख्यमंत्री ने ज्ञानेश्वरी यादव को प्रमोशन देने की घोषणा करते हुए लिखा, "उनके शानदार प्रदर्शन के सम्मान में, हमने 30 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि और डीएसपी पद पर आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन देने की घोषणा की है। राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को हर संभव अवसर, संसाधन और प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें विश्वास है कि ज्ञानेश्वरी आने वाले समय में वैश्विक मंच पर भारत और छत्तीसगढ़ का नाम नई ऊंचाइयों तक ले जाती रहेंगी।

उल्लेखनीय है कि ज्ञानेश्वरी यादव ने सोमवार को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में देश को सिल्वर मेडल जिताया था। भारतीय वेटलिफ्टर ने कुल 199 किग्रा (स्नैच में 88 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 111 किग्रा) का भार उठाकर शानदार प्रदर्शन करते हुए पोडियम पर दूसरा स्थान हासिल किया। यह उनके कुल भार और क्लीन एंड जर्क में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा।

इस भारवर्ग में नाइजीरिया की डिडिह ओनोमे ओमोलोला ने कुल 206 किग्रा (93 किग्रा स्नैच + 113 किग्रा क्लीन एंड जर्क) का भार उठाकर गोल्ड मेडल जीता, जबकि कनाडा की रेबेका ग्रौलक्स ने कुल 178 किग्रा के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया।

--आईएएनएस

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