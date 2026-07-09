चौथा टी20: अय्यर ने खेली कप्तानी पारी, भारत ने इंग्लैंड को 159 रन का टारगेट दिया

ब्रिस्टल, 9 जुलाई (आईएएनएस)। कप्तान अय्यर की तूफानी पारी की बदौलत भारत ने गुरुवार को काउंटी ग्राउंड में जारी टी20 सीरीज के चौथे मैच में इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 159 रन का टारगेट रखा है। टीम इंडिया सीरीज में बने रहने के लिए हर हाल में इस मैच को अपने नाम करना चाहेगी।

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श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम को आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज 0-2 से गंवानी पड़ी थी। इसके बाद इंग्लैंड दौरे पर टी20 सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा। सीरीज का दूसरा मैच इंग्लैंड ने 4 विकेट से अपने नाम किया और अगले मुकाबले को 125 रन से जीतकर सीरीज में 2-0 से बढ़त हासिल कर ली। अब भारत के पास शेष दोनों मैच जीतकर सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म करने का मौका है।

गुरुवार को ब्रिस्टल में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित ओवरों में 7 विकेट खोकर 158 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने अभिषेक शर्मा के साथ 2.4 ओवरों में 23 रन की साझेदारी की। वैभव 10 गेंदों में 1 छक्के और 1 चौके के साथ 15 रन बनाकर आउट हुए। कुछ देर बाद टीम ने ईशान किशन (4) का विकेट भी खो दिया।

भारतीय टीम 33 के स्कोर तक दो विकेट गंवा चुकी थी। यहां से कप्तान अय्यर ने मोर्चा संभाला। उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ तीसरे विकेट के लिए 15 रन की साझेदारी की। अभिषेक 14 गेंदों में 16 रन जुटाकर आउट हुए।

इसके बाद अय्यर ने शिवम दुबे के साथ चौथे विकेट के लिए 43 गेंदों में 53 रन जोड़े। दुबे ने 23 गेंदों में 2 चौकों के साथ 22 रन बनाए। तिलक वर्मा (11) के साथ कप्तान अय्यर ने 18 गेंदों में 29 रन की साझेदारी की। अय्यर 49 गेंदों में 5 छक्कों और 4 चौकों के साथ 80 रन बनाकर नाबाद रहे। मेजबान टीम की तरफ से जोफ्रा आर्चर और जोश टंग ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि विल जैक्स और आदिल रशीद ने 1-1 विकेट निकाला।

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा के साथ यह मैच खेल रही है।

दूसरी तरफ, इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन में फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और जोश टंग को मौका दिया है।

--आईएएनएस

आरएसजी