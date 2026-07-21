चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स: राउंड 6 में प्रणेश ने गुकेश को चौंकाया, सरीन ने एरिगैसी को मात दी

चेन्नई, 21 जुलाई (आईएएनएस)। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2026 के चौथे संस्करण के पेनल्टीमेट राउंड में मंगलवार को भारतीय ग्रैंडमास्टर (जीएम) एम. प्रणेश ने वर्ल्ड चैंपियन डी. गुकेश को लगातार दूसरी हार का स्वाद चखाया, जबकि जीएम निहाल सरीन ने हमवतन अर्जुन एरिगैसी को शिकस्त दी।

Read More

चेन्नई के वेस्टिन चेन्नई वेलाचेरी होटल में भारत के सबसे प्रतिष्ठित क्लासिकल शतरंज टूर्नामेंट में एरिगैसी की हार का मतलब है कि फ्रेंच जीएम अलीरेजा फिरोजा, जिन्होंने जीएम नोदिरबेक अब्दुसत्तारोव के खिलाफ अपना राउंड 6 का गेम ड्रॉ खेला, 4 अंकों के साथ अकेले बढ़त बनाए हुए हैं। एरिगैसी और अब्दुसत्तारोव 3.5 अंकों के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं।

चोला फाउंडेशन के प्रबंध ट्रस्टी नरेंद्र कुमार और महिला ग्रैंडमास्टर (डब्ल्यूजीएम) आरती रामास्वामी ने मुकाबले की औपचारिक पहली चाल चली। इसके बाद ऐसा लगा कि डी. गुकेश आखिरकार अपनी पहली जीत दर्ज कर लेंगे, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन ने गणना में एक से अधिक बार गलतियां कीं। प्रणेश ने इसका पूरा फायदा उठाया और 39 चालों में मुकाबला जीतकर प्रतियोगिता में अपनी पहली जीत दर्ज की।

दूसरी ओर, एरिगैसी को फिरोजा के साथ संयुक्त बढ़त बनाए रखने के लिए निहाल सरीन के खिलाफ सिर्फ एक ड्रॉ की जरूरत थी, और उनके गेम के ज्यादातर समय ऐसा ही नतीजा होने की पूरी संभावना लग रही थी, लेकिन निहाल द्वारा शानदार रूक सैक्रिफाइस (हाथी की बलि) ने गेम को निर्णायक रूप से उनके पक्ष में कर दिया। आखिरकार, 60 चालों के बाद एरिगैसी ने हार मान ली।

इससे पहले सोमवार को, एरिगैसी ने वर्ल्ड चैंपियन गुकेश की गलतियों का फायदा उठाकर क्वांटबॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2026 के चौथे संस्करण में राउंड 5 के बाद संयुक्त बढ़त हासिल की थी, जबकि जीएम नोदिरबेक अब्दुसत्तारोव ने भी काले मोहरों के साथ जीत दर्ज करके खिताबी दौड़ में अपनी दावेदारी पेश की थी।

75,00,000 रुपए की इनामी राशि और महत्वपूर्ण फिडे सर्किट प्वाइंट वाले इस टूर्नामेंट में आठ ग्रैंडमास्टर राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में एक-दूसरे का सामना कर रहे हैं।

परिणाम (राउंड 6):

जीएम हंस नीमन (2.5) का जीएम दिमित्री आंद्रेकिन (3) के साथ मैच ड्रॉ रहा।

जीएम नोदिरबेक अब्दुसत्तारोव (3.5) का जीएम अलीरेजा फिरोजा (4) के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा।

जीएम अर्जुन एरिगैसी (3.5) को जीएम निहाल सरीन (3) से शिकस्त मिली।

जीएम एम प्रणेश (3) ने जीएम डी गुकेश (1.5) को मात दी।

पेयरिंग (राउंड 7):

जीएम डी गुकेश बनाम जीएम हंस नीमन।

जीएम निहाल सरीन बनाम जीएम एम प्रणेश।

जीएम अलीरेजा फिरोजा बनाम जीएम अर्जुन एरिगैसी।

जीएम दिमित्री आंद्रेकिन बनाम जीएम नोदिरबेक अब्दुसत्तारोव।

--आईएएनएस

आरएसजी