चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2026: अलीरेजा फिरोजा ने विश्व चैंपियन गुकेश को हराया

चेन्नई, 17 जुलाई (आईएएनएस)। फ्रांस के ग्रैंडमास्टर अलीरेजा फिरोजा ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2026 में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार दूसरी जीत दर्ज की। शुक्रवार को वेस्टिन होटल, चेन्नई में खेले गए दूसरे राउंड में उन्होंने मौजूदा विश्व चैंपियन भारत के डोमराजू गुकेश (डी. गुकेश) को 69 चालों के बाद मात देकर टूर्नामेंट में दो अंकों के साथ बढ़त हासिल कर ली।

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एमजीडी1 द्वारा आयोजित इस प्रतिष्ठित क्लासिकल शतरंज प्रतियोगिता में आठ शीर्ष ग्रैंडमास्टर्स डबल-राउंड रॉबिन प्रारूप में हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट की कुल पुरस्कार राशि 75 लाख रुपये है, जबकि खिलाड़ियों के लिए फीडे सर्किट अंक हासिल करने का भी यह महत्वपूर्ण अवसर है।

गुकेश और फिरोजा के मुकाबले की पहली चाल वेस्टिन चेन्नई वेलाचेरी के जनरल मैनेजर दीपराज मुखर्जी ने चली। सफेद मोहरों से खेलते हुए फिरोजा ने रुई लोपेज ओपनिंग का चयन किया। मुकाबला लंबे समय तक संतुलित दिखाई दिया, और ऐसा लग रहा था कि गुकेश नाइट-पॉन एंडिंग में ड्रॉ बचा लेंगे। हालांकि, फिरोजा के सटीक प्यादा बलिदान (पॉन सैक्रिफाइस) और बेहतरीन एंडगेम तकनीक ने बाजी पलट दी, जिससे उन्होंने निर्णायक जीत दर्ज की।

दूसरे मुकाबलों में, भारतीय ग्रैंडमास्टर एम. प्रणेश ने पहले दौर की हार के बाद सतर्क रणनीति अपनाई और रूस के दिमित्री आंद्रेइकिन के खिलाफ केवल 18 चालों में मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। वहीं, अर्जुन एरिगैसी और उज्बेकिस्तान के नोडिरबेक अब्दुसत्तोरोव के बीच भी 43 चालों के बाद मुकाबला बराबरी पर छूटा।

एक अन्य रोमांचक मुकाबले में भारत के निहाल सरीन ने अमेरिका के हैंस नीमन के खिलाफ 132 चालों तक चले मैराथन संघर्ष के बाद ड्रॉ हासिल किया। यह टूर्नामेंट का सबसे लंबा मुकाबला रहा, जिसमें दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन धैर्य और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन किया।

गौरतलब है कि पहले दौर में भी अलीरेजा फिरोजा ने भारतीय ग्रैंडमास्टर एम. प्रणेश को 79 चालों तक चले मुकाबले में हराकर टूर्नामेंट का विजयी आगाज किया था। लगातार दो जीत के साथ फ्रांसीसी खिलाड़ी अब खिताब के प्रबल दावेदार के रूप में उभरकर सामने आए हैं।

--आईएएनएस

पीएके