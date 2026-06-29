चेक लेडीज ओपन: दीक्षा की शानदार फॉर्म जारी, भारतीय खिलाड़ियों ने किया प्रभावित

बेरौन (चेक गणराज्य), 29 जून (आईएएनएस)। भारत की दीक्षा डागर ने लेडीज यूरोपियन टूर पर अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी है। दीक्षा ने टिप्सपोर्ट चेक लेडीज ओपन के फाइनल राउंड में चार-अंडर 68 का स्कोर करके संयुक्त रूप से 12वां स्थान हासिल किया। वहीं, बेरौन (चेक गणराज्य) में उनकी साथी खिलाड़ी प्रणवी उर्स और वाणी कपूर ने भी अच्छा प्रदर्शन किया।

Read More

दीक्षा ने इस हफ्ते 13-अंडर 203 स्कोर किया। पिछले हफ्ते डच लेडीज ओपन में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहने के बाद यह उनका एक और शानदार प्रदर्शन था। दीक्षा यूरोपियन सीजन के अगले चरण की ओर बढ़ रही हैं। लगातार अच्छा प्रदर्शन उनके बढ़ते आत्मविश्वास को दिखाता है।

दीक्षा के फाइनल राउंड में पांच बर्डी शामिल थीं, जिसमें 18वें होल (पार-5) पर शानदार ईगल भी शामिल था, जिसने उन्हें टॉप 12 में पहुंचा दिया। हालांकि, उन्होंने फाइनल दिन की शुरुआत लीडर्स के काफी करीब से की थी, लेकिन राउंड के बीच में कुछ मौकों को न भुना पाने के कारण वह और मजबूत चुनौती नहीं पेश कर सकीं। फिर भी, एक और अच्छी रैंकिंग उनके एलईटी अभियान में महत्वपूर्ण अंक जोड़ती है।

भारत को प्रणवी उर्स से भी काफी सकारात्मक परिणाम मिले, जिन्होंने दिन के सबसे बेहतरीन राउंड में से एक खेला। 10वें टी से शुरुआत करते हुए, प्रणवी ने पांच-अंडर 67 का स्कोर किया। उनके खेल की खासियत 'इनवर्ड नाइन' (अंतिम नौ होल) में छह-अंडर 30 का शानदार स्कोर रहा, जिसमें एक ईगल और चार बर्डी शामिल थीं। खेल के अंत में तेजी दिखाते हुए वह संयुक्त रूप से 24वें स्थान पर पहुंच गईं, जो उनके सीजन की आक्रामक गोल्फ शैली को दर्शाता है।

वाणी कपूर ने एक-अंडर 71 के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से 49वां स्थान हासिल किया। 68 और 70 के राउंड के बाद वह एलईटी में अपनी लय वापस पा रही हैं। इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली अन्य भारतीय खिलाड़ी अवनि प्रशांत, रिद्धिमा दिलावरी और हिताशी बख्शी 'कट' में जगह नहीं बना सकीं।

वहीं, यह खिताब फिनलैंड की नूरा कोमुलाइनेन ने जीता। उन्होंने सर्किट पर लगभग 14 साल और अपने 199वें एलईटी टूर्नामेंट में आखिरकार अपना पहला लेडीज यूरोपियन टूर खिताब हासिल किया। कोमुलाइनेन ने फाइनल राउंड की शुरुआत लीड से एक शॉट पीछे रहकर की, लेकिन लगातार चार बर्डी लगाकर शानदार वापसी की। उन्होंने छह-अंडर 66 का स्कोर किया और 18-अंडर पार पर फिनिश किया, जिससे वह ऑस्ट्रेलिया की जस्टिस बोसिओ और स्वीडन की लिसा पेटरसन के साथ तीन-तरफा प्लेऑफ में शामिल हो गईं।

पार-5 वाले 18वें होल पर लौटते हुए, तीनों खिलाड़ियों ने अपने तीसरे शॉट से ग्रीन पर अटैक करने से पहले 'ले-अप' करने का फैसला किया। कोमुलाइनेन ने निर्णायक अप्रोच शॉट खेला; उन्होंने अपने वेज शॉट से गेंद को होल से छह फीट की दूरी पर पहुँचाया और फिर शांति से बर्डी पट को पूरा किया, जबकि बोसिओ और पेटरसन अपने मौकों का फायदा उठाने में नाकाम रहीं।

इटली की अन्ना जानुसो 17-अंडर के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहीं, जबकि इक्वाडोर की डेनिएला डार्किया ने अपने जन्मदिन पर करियर का सर्वश्रेष्ठ 63 का स्कोर बनाकर पांचवां स्थान हासिल किया। इसके बावजूद, बोसिओ ने अपने एलईटी करियर का सर्वश्रेष्ठ फिनिश दर्ज किया, जबकि इटली की रॉबर्टा लिटी, ऑस्ट्रिया की एम्मा स्पिट्ज, न्यूजीलैंड की अमेलिया गार्वे और स्लोवेनिया की पिया बाबनिक 15-अंडर के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से छठे स्थान पर रहीं।

--आईएएनएस

आरएसजी