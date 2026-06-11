बारिश बनी विलेन, अफगानिस्तान-ए ने भारत-ए को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर हराया

दांबुला, 11 जून (आईएएनएस)। अफगानिस्तान-ए ने गुरुवार को रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए त्रिकोणीय सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत-ए के खिलाफ डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 4 रन से जीत दर्ज की।

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टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारत-ए की टीम ने 49 ओवरों में 9 विकेट गंवाकर 349 रन बनाए। बारिश के चलते भारतीय पारी में एक ओवर की कटौती की गई।

वैभव सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह की सलामी जोड़ी ने 7.1 ओवरों में 74 रन जुटाए। वैभव 22 गेंदों में 9 चौकों के साथ 44 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कुछ देर बाद टीम ने प्रियांश आर्य (8) का विकेट भी गंवा दिया।

भारतीय टीम 88 के स्कोर तक अपने 2 विकेट खो चुकी थी। यहां से प्रभसिमरन ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ तीसरे विकेट के लिए 74 गेंदों में 79 रन की साझेदारी की। प्रभसिमरन 69 गेंदों में 14 चौकों के साथ 84 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद गायकवाड़ ने तिलक वर्मा के साथ 94 गेंदों में 78 रन जोड़े।

गायकवाड़ और कप्तान तिलक वर्मा ने टीम के खाते में 66-66 रन का योगदान दिया, जबकि सूर्यांश शेडगे ने खाते में 40 रन जोड़े। विपक्षी खेमे से अब्दुल्ला अहमदजई ने 68 रन देकर सर्वाधिक 5 विकेट हासिल किए, जबकि फरमानुल्लाह सफी ने 3 विकेट निकाले।

अफगानिस्तान-ए को 38 ओवरों में 294 रन का संशोधित लक्ष्य मिला। इसके जवाब में सलामी जोड़ी ने अफगानिस्तान-ए को मजबूत शुरुआत दिलाई। इमरान मीर ने हसन ईसाखिल के साथ पहले विकेट के लिए 63 रन जुटाए।

हसन 29 गेंदों में 6 चौकों के साथ 34 रन बनाकर आउट हुए। 69 के स्कोर पर टीम ने खालिद तनीवाल (2) का विकेट भी खो दिया। यहां से इमरान मीर (नाबाद 75) ने बशीर शाह (नाबाद 51) के साथ तीसरे विकेट के लिए 99 गेंदों में 108 रन की अटूट साझेदारी कर ली थी। अफगानिस्तान का स्कोर 25.5 ओवरों में 177/2 था। इसी बीच बारिश ने मैच में फिर से बाधा डाली। उस समय तक अफगान खेमा आगे था। इसके बाद खेल दोबारा शुरू नहीं हो सका और अफगानिस्तान को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर विजेता घोषित किया गया।

--आईएएनएस

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