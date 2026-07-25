ब्रूनो गुइमारेस के ट्रांसफर पर सस्पेंस बरकरार, एडी होवे बोले- फैसला मेरे हाथ में नहीं

लंदन, 25 जुलाई (आईएएनएस)। न्यूकैसल यूनाइटेड के हेड कोच एडी होवे ने कप्तान ब्रूनो गुइमारेस के भविष्य को लेकर कोई ठोस आश्वासन देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि क्लब ब्राजीलियाई मिडफील्डर को अपने साथ बनाए रखना चाहता है, लेकिन संभावित ट्रांसफर से जुड़े अंतिम फैसले उनके हाथ में नहीं हैं।

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शनिवार को गेट्सहेड के साथ प्री-सीजन फ्रेंडली मैच 1-1 से ड्रॉ रहा, जिसके बाद होवे ने बताया कि वह पिछले कुछ हफ्तों से गुइमारेस के लगातार संपर्क में हैं, लेकिन उन्होंने उन बातचीत के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया।

होवे ने कहा, "वर्ल्ड कप से पहले, वर्ल्ड कप के दौरान और वर्ल्ड कप के बाद भी मेरी उनसे बहुत अच्छी बातचीत हुई है। हम क्या बात करते हैं, यह निजी रहना चाहिए, लेकिन वह एक बेहतरीन खिलाड़ी और बहुत अच्छे इंसान हैं।"

जब होवे से पूछा गया कि क्या उन्हें भरोसा है कि मिडफील्डर सेंट जेम्स पार्क में ही रहेंगे, तो हेड कोच ने कहा कि वह कोई वादा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि ब्रूनो के भविष्य में क्या होने वाला है। ऐसी बातचीत में मैं शामिल नहीं होता, इसलिए अंदाजा लगाने का कोई मतलब नहीं है।"

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ब्राजील का अभियान राउंड ऑफ 16 में खत्म होने के बाद गुइमारेस फिलहाल छुट्टी पर हैं। उम्मीद है कि 28 वर्षीय खिलाड़ी इस हफ्ते के आखिर में न्यूकैसल लौट आएंगे और फिर स्पेन में प्री-सीजन ट्रेनिंग कैंप के लिए टीम के साथ जाएंगे।

पिछले साल कई महीनों की ट्रांसफर अटकलों के बाद अलेक्जेंडर इसाक के क्लब छोड़ने की घटना से तुलना किए जाने पर होवे ने जोर देकर कहा कि हर स्थिति अलग होती है। उनका मानना ​​है कि ऐसा सोचने की कोई वजह नहीं है कि गुइमारेस प्री-सीजन के लिए वापस नहीं आएंगे।

होवे ने कहा, "ब्रूनो हमारे कप्तान हैं। इस फुटबॉल क्लब में आने के बाद से ही वह मैदान के अंदर और बाहर शानदार रहे हैं। यहां हर कोई उनके योगदान की अहमियत समझता है। जाहिर है कि हम सभी चाहेंगे कि वह हमारे साथ बने रहें। फिलहाल, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे लगे कि वह ट्रेनिंग के लिए वापस नहीं आएंगे।"

जनवरी 2022 में ल्योन से जुड़ने के बाद से गुइमारेस न्यूकैसल के सबसे असरदार खिलाड़ियों में से एक बनकर उभरे हैं, जिन्होंने क्लब को प्रीमियर लीग की शीर्ष टीमों में जगह बनाने में मदद की है। उनके लगातार शानदार प्रदर्शन के चलते मौजूदा ट्रांसफर विंडो में यूरोप के कई बड़े क्लबों ने उनमें रुचि दिखाई है, जिससे उनके भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।

हालांकि, कप्तान के भविष्य को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन न्यूकैसल नए सीजन से पहले अपनी टीम को मजबूत करने में जुटा हुआ है। 'मैग्पाइज' ने गोलकीपर इवेन जाउएन, विंगर बाजौमाना टुरे, मिडफील्डर शॉन स्टूर और युवा खिलाड़ी अलादजी बांबा को टीम में शामिल किया है। कोच होवे 2026-27 सीजन में कई मोर्चों पर मुकाबला करने में सक्षम टीम बनाना चाहते हैं।

--आईएएनएस

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