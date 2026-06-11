बेन स्टोक्स के भविष्य पर फैसले में कोई जल्दबाजी नहीं है: रॉब की

लंदन, 11 जून (आईएएनएस)। इंग्लैंड पुरुष टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉब की ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाड़ी के तौर पर बेन स्टोक्स के भविष्य पर फैसला लेने की कोई जल्दबाजी नहीं है। उन्होंने स्टोक्स के कप्तान बने रहने के बारे में भी कोई पक्की बात नहीं कही, और साथ ही यह भी कहा कि वे टीम में शराब पर पूरी तरह रोक लगाने पर विचार कर रहे हैं।

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स्टोक्स और गस एटकिंसन को न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले सप्ताह 'द ओवल' में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए नहीं चुना गया। लॉर्ड्स में सीरीज के पहले मैच में टीम की 115 रन से जीत के बाद, सोमवार को ये दोनों खिलाड़ी एक नाइटक्लब में झगड़े में शामिल थे और उन्होंने आधी रात के कर्फ्यू का उल्लंघन किया था। इस झगड़े में सारासेंस रग्बी यूनियन के खिलाड़ी टोटोआ औवा भी शामिल थे।

स्टोक्स की कप्तानी पर रॉब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से कहा, "मुझे लगता है कि हमें अभी चीजों को आगे बढ़ने देना चाहिए। फैसला इस बात पर होगा कि टीम के लिए क्या बेहतर है और बेन के लिए भी क्या बेहतर है। अभी मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। यह मामला बेन, ब्रेंडन, मेरे और ईसीबी के लिए अभी बहुत ताजा है।"

उन्होंने कहा, "बेन कई तरह की भावनाओं से गुजरे हैं। कई लोगों को फोन कॉल आए, पहले तो यकीन ही नहीं होता, फिर गुस्सा आता है। बहुत सी बातें हैं, और मुझे पक्का नहीं पता कि मैं अभी उन सब से उबर पाया हूं या नहीं। शायद हम सबके लिए समय ही सबसे अच्छी चीज है। कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहता, चाहे वह बेन की तरफ से हो या दूसरी तरफ से। जब हम उस स्थिति में पहुंचेंगे, तब अगला कदम उठाएंगे।"

राष्ट्रीय स्तर पर शराब पर बैन पर की ने कहा, "मैं खुद को थोड़ा समय देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन क्या हमें यह देखने और सोचने की जरूरत है कि क्या नियम सच में काफी सख्त रहे हैं? यहां तक कि जब वे क्रिकेट मैच जीतते हैं, तो क्या अब ऐसा समय आ गया है जब किसी भी समय और किसी भी स्टेज पर शराब बिल्कुल न हो? खिलाड़ियों को अब जनता को यह दिखाना होगा कि उन पर भरोसा किया जा सकता है। अभी यह कहना मुश्किल है कि ऐसा हो सकता है।"

उन्होंने कहा, "यह सिर्फ प्रोटोकॉल की बात नहीं है। नौकरी की शर्तों में, एक इंग्लैंड क्रिकेटर के तौर पर आपसे कई तरह से व्यवहार करने की उम्मीद की जाती है। हम नहीं चाहते कि हमारे खिलाड़ी देर रात शराब से जुड़ी घटनाओं में शामिल हों। मुझे नहीं लगता कि वे देश के लिए शर्मिंदगी का कारण बने हैं। मुझे लगता है कि स्टोक्स और मैकुलम हमारी सबसे सफल कोच और कप्तान जोड़ियों में से एक हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह बहुत ज्यादा कड़ा शब्द है।"

रूट को कप्तानी देने पर की ने कहा, "हमने बस यही सोचा कि इस स्टेज पर हैरी के लिए यह बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होगी। जब इंग्लिश क्रिकेट मुश्किल में होता है, तो जो रूट ही वह व्यक्ति हैं जिनसे हम हमें उससे बाहर निकालने के लिए कहते हैं, चाहे वह मैदान पर हो या मैदान के बाहर। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि वे हमारे साथ हैं। जब मैंने उनसे इस बारे में बात की कि क्या वे इस पर विचार करेंगे, तो उन्होंने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई।"

--आईएएनएस

पीएके