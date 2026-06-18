बॉक्सिंग वर्ल्ड कप: मीनाक्षी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई

गुइयांग, 18 जून (आईएएनएस)। भारतीय बॉक्सर मीनाक्षी ने चीन के गुइयांग में खेले जा रहे बॉक्सिंग वर्ल्ड कप (स्टेज 2) के चौथे दिन जीत हासिल की और अपने भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मीनाक्षी 48 किग्रा की मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन हैं, लेकिन इस इवेंट में 51 किग्रा में मुकाबला कर रही हैं।

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मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुजेवस्का पर 5-0 से एकमत से निर्णायक जीत हासिल की और क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। चौथे दिन, अभिनाश जामवाल (65 किग्रा) किर्गिस्तान के मिर्जोखिद इमामनाजरोव से 0-5 से हारकर बाहर हो गए।

टूर्नामेंट में अब तक पांच भारतीय बॉक्सर निखिल (55 किग्रा), दीपक (70 किग्रा), मीनाक्षी (51 किग्रा), प्राची (57 किग्रा), और सनेह (65 किग्रा) क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा, ज्योति (48 किग्रा) और जुगनू (85 किग्रा) ने सेमी-फाइनल में पहुंचकर अपने पदक पक्के कर लिए हैं।

ज्योति को भारत की टीम में देर से शामिल किया गया था, क्योंकि बीएफआई ने 18 सदस्यों वाली टीम को बढ़ाकर 20 कर दिया था, जिसमें 75 किग्रा कैटेगरी में आकाश को भी शामिल किया गया था। भारत के दल में 10 पुरुष और 10 महिला बॉक्सर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीएफआई) के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा, "हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी एथलीट्स के प्रति है। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता एक बॉक्सर के विकास में अहम भूमिका निभाती है। हर काबिल एथलीट को दुनिया के श्रेष्ठ मुक्केबाजों के खिलाफ खुद को परखने का मौका मिलना चाहिए। ज्योति और आकाश ने यह मौका पाने के लिए कड़ी मेहनत की है। यह जरूरी है कि वे मुकाबला कर सकें। शीर्ष अंतरराष्ट्रीय विपक्षी के खिलाफ कीमती अनुभव हासिल कर सकें और सबसे ऊंचे लेवल पर अपने विकास यात्रा को बढ़ा सकें।"

इवेंट के 5वें दिन चार भारतीय बॉक्सर क्वार्टरफाइनल मैच खेलेंगे। महिलाओं की कैटेगरी में, मीनाक्षी (51 किग्रा) का मुकाबला कजाकिस्तान की अलुआ बाल्किबेकोवा से, सनेह (65 किग्रा) का मुकाबला पोलैंड की किंगा क्रोवका से और प्राची (57 किग्रा) का मुकाबला चीनी ताइपे की शिह यी वू से होगा। पुरुषों के डिवीजन में, निखिल (55 किग्रा) का मुकाबला अजरबैजान के अमीन मम्मादजादा से होगा।

--आईएएनएस

पीएके