Billy Jean King Cup India : बारिश के कारण बिली जीन किंग कप मैच रुका, थाईलैंड ने भारत पर शुरुआती बढ़त बनाई

नई दिल्ली: दिल्ली लॉन टेनिस एसोसिएशन (डीएलटीए) स्टेडियम में मंगलवार को बिली जीन किंग कप एशिया/ओशिनिया ग्रुप 1 क्वालीफायर के पहले दिन, बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा। मेजबान भारत के खिलाफ थाईलैंड ने शुरुआती बढ़त बना ली है।

दिन की शुरुआत में लगातार बारिश के कारण खेल शुरू होने में लगभग तीन घंटे की देरी हुई। पहला सिंगल्स मुकाबला शाम 6 बजे के करीब शुरू हुआ।

दुनिया में 383वीं रैंक वाली और इस प्रतियोगिता में अपना डेब्यू कर रही भारत की वैष्णवी अड़कर ने 23 वर्षीय अंकीसा (रैंक 456) के खिलाफ धीमी शुरुआत की। थाई खिलाड़ी ने 4-0 की बढ़त बना ली और पूरे पहले सेट पर अपना दबदबा बनाए रखा, जिसे 6-1 से जीत लिया।

अड़कर ने दूसरे सेट में वापसी के संकेत दिए और शुरुआती ब्रेक हासिल कर लिया। हालांकि, अंकीसा ने जोरदार जवाब दिया और लगातार चार गेम जीतकर 4-1 की बढ़त बना ली। हालांकि, भारतीय खिलाड़ी ने अंतर को कम करके 4-3 कर दिया, लेकिन अंकीसा ने फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया, उन्होंने एक और ब्रेक लिया और फिर सर्विस करते हुए एक घंटे 13 मिनट में 6-1, 6-3 से मैच जीत लिया, जिससे थाईलैंड को 1-0 की बढ़त मिल गई। इस जीत के साथ प्रतियोगिता में अंकीसा का सिंगल्स रिकॉर्ड 8-1 हो गया।

दूसरे सिंगल्स मुकाबले में, थाई दिग्गज पैचरिन चीपचंदेज 6-4, 1-6, 4-3 से सहजा यमलपल्ली से आगे चल रही थीं, तभी बारिश ने एक बार फिर खेल में बाधा डाली, जिससे मैच को बुधवार सुबह तक के लिए रोकना पड़ा।

यमलपल्ली ने पहले सेट में शुरुआती ब्रेक गंवा दिया, लेकिन वापसी करते हुए स्कोर बराबर कर लिया। हालांकि, चीपचंदेज (रैंक 449) ने एक निर्णायक ब्रेक हासिल करते हुए सेट 6-4 से जीत लिया। भारतीय खिलाड़ी (रैंक 384) ने दूसरे सेट में जोरदार वापसी की और आसानी से 6-1 से जीत हासिल कर ली। चीपचांडेज, जिनका इस प्रतियोगिता में सिंगल्स में 7-3 का रिकॉर्ड है, उन्होंने निर्णायक सेट की शुरुआत में ही बढ़त बनाते हुए स्कोर 3-1 कर दिया, लेकिन यामालापल्ली ने जोरदार वापसी करते हुए स्कोर 3-3 से बराबर कर दिया। थाई खिलाड़ी ने सातवें गेम में एक बार फिर बढ़त बनाई, जिसके बाद बारिश के कारण दिन में दूसरी बार खेल रोकना पड़ा।

यह मैच बुधवार सुबह 11 बजे दोबारा शुरू होगा। इसके बाद डबल्स मैच खेला जाएगा, जिसमें अंकिता रैना और ऋतुजा भोसले का मुकाबला थाईलैंड की थासापोर्न नाक्लो और पेंगटार्न प्लिप्यूच से होगा। इसके बाद भारत प्रतियोगिता के अपने दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड का सामना करेगा।

अन्य मुकाबलों में, कोरिया गणराज्य ने मंगोलिया को पूरी तरह से पछाड़ते हुए सिंगल्स और डबल्स, दोनों मैच बिना कोई गेम गंवाए जीत लिए। इंडोनेशिया ने न्यूजीलैंड पर 2-0 से जीत दर्ज की। यह जीत दुनिया की 41वें नंबर की खिलाड़ी जेनिस जेन (जो इस सप्ताह के मुकाबले में सिंगल्स की सबसे ऊंची रैंकिंग वाली खिलाड़ी हैं) और दुनिया की 389वें नंबर की खिलाड़ी प्रिस्का नुग्रोहो की बदौलत मिली। इस मुकाबले का डबल्स मैच भी बारिश के कारण रोकना पड़ा था, जो बुधवार सुबह फिर से शुरू होगा।

सभी छह टीमें शनिवार तक 'राउंड-रॉबिन' फॉर्मेट में एक-दूसरे से मुकाबला करेंगी। इनमें से शीर्ष दो टीमें अगले चरण में पहुंचेंगी। बुधवार को थाईलैंड का मुकाबला कोरिया गणराज्य से होगा, जबकि इंडोनेशिया मंगोलिया से भिड़ेगा।

--आईएएनएस