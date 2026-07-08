भारतीय टीम को मिली टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ी हार, नॉर्टिंघम में ताश के पत्तों की तरह बिखरी बल्लेबाजी

नॉर्टिंघम, 8 जुलाई (आईएएनएस)। भारत को तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ 125 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा। ट्रेंट ब्रिज के मैदान पर इंग्लैंड से मिले 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की पूरी टीम सिर्फ 76 रन बनाकर ऑलआउट हुई।

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बल्लेबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन के चलते भारतीय टीम को टी20 इंटरनेशनल में रनों के लिहाज से अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारतीय टीम को साल 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 80 रनों से हार झेलनी पड़ी थी। टी20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम अपने दूसरे सबसे कम स्कोर पर ऑलआउट हुई। 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की पूरी टीम 74 रन बनाकर सिमट गई थी।

202 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। अभिषेक शर्मा महज 10 रन बनाकर जोश टंग का शिकार बने। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके, और वह 5 गेंदों में 13 रन बनाने के बाद जोफ्रा आर्चर की गेंद पर जोस बटलर को कैच देकर पवेलियन लौटे।

ईशान किशन 13 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर को आर्चर ने पवेलियन भेजा। अक्षर पटेल (10 रन) और तिलक वर्मा (3 रन) भी सस्ते में आउट हुए। हर्षित राणा 2 रन ही बना सके, तो शिवम दुबे को भी 2 रनों के स्कोर पर जोश टंग ने पवेलियन भेजा। गेंदबाजी में जोश टंग ने 4 ओवर में 28 रन देकर 4 विकेट चटकाए। वहीं, आर्चर ने 29 रन देकर 3 विकेट निकाले, जबकि आदिल रशीद ने 14 रन देकर 2 विकेट झटके।

इससे पहले, इंग्लैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 201 रन लगाए। टीम की तरफ से फिल साल्ट ने 44 गेंदों में 70 रनों की दमदार पारी खेली। वहीं, जोस बटलर ने 21 गेंदों में 36 रन बनाए। सैम करन ने अंतिम ओवरों में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 24 गेंदों में नाबाद 41 रन बनाए। हैरी ब्रूक ने 16 रनों का योगदान दिया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है।

--आईएएनएस

एसएम/एएस