भारतीय फेंसिंग टीम हांगकांग में होने वाली सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के लिए रवाना

नई दिल्ली, 21 जुलाई (आईएएनएस)। 24 सदस्यों वाली भारतीय फेंसिंग (तलवारबाजी) टीम आधिकारिक तौर पर हांगकांग के लिए रवाना हो गई है। यह टीम सीनियर वर्ल्ड फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 में देश का प्रतिनिधित्व करेगी। टूर्नामेंट 22 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक एशियावर्ल्ड-एक्सपो वेन्यू पर आयोजित किया जाएगा।

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भारतीय टीम में 12 पुरुष और 12 महिला एथलीट शामिल हैं जो फेंसिंग के तीनों इवेंट्स — एपि, फॉयल और सेबर — में व्यक्तिगत और टीम दोनों फॉर्मेट में मुकाबला करेंगे। पांच नेशनल कोच और दो फिजियोथेरेपिस्ट के साथ यह टीम सोमवार रात रवाना हुई।

इस टीम में देश के शीर्ष फेंसर्स शामिल हैं। ओलंपियन सीए भवानी देवी इसमें नहीं हैं। उन पर खेल की ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ने निलंबन लगाया है। नई दिल्ली में हुई एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 के दौरान टीम इवेंट में उनके खराब व्यवहार की वजह से उन्हें 'ब्लैक कार्ड' दिखाया गया था।

भारतीय टीम को शुभकामनाएं देते हुए फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी-जनरल राजीव मेहता ने कहा, "यह विश्व चैंपियनशिप भारतीय फेंसिंग के लिए एक अहम पड़ाव है क्योंकि हम दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ अपनी ताकत को परखेंगे। एपि, फॉयल और सेबर में हमारे एथलीटों ने कड़ी तैयारी की है और नेशनल और इंटरनेशनल सीजन के दौरान जबरदस्त जज्बा दिखाया है। हमें इस टीम की निडर होकर मुकाबला करने, अपनी सीमाओं को पार करने और हांगकांग में देश का नाम रोशन करने की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं।"

भारतीय टीम:

एपई (महिला): तनिष्का खत्री, प्राची लोहान, यशकीरत कौर हायर, मितवा जेसंगभाई चौधरी

एपई (पुरुष): शेरजिन राजेंद्रन शांतिमोल, जोसेफ बेनेट, शिवा मेश सथासिवन निर्मला, शौर्य अश्विनी

फॉइल (महिला): जॉयस अशिता स्टालिनराज, मीना देवी नओरेम, कनुप्रिया चावला, सोनिया देवी वाइखोम

फॉइल (पुरुष): सचिन, हेमाश सिंह सनासम, आदित्य, तेजस मनोज पाटिल

सेबर (महिला): श्रेया गुप्ता, जेफरलिन जानी रेक्सलिन सिमला, श्रुति जोशी, आखिरी

सेबर (पुरुष): करण सिंह, गिशो निधि कुमारेशन पद्मा, लक्ष्य बडसेर, विशाल थापर

दिन-वार इवेंट शेड्यूल

22 जुलाई: क्वालिफिकेशन – पुरुषों की फॉइल और महिलाओं की एपई

23 जुलाई: क्वालिफिकेशन – पुरुषों की एपई और महिलाओं की सेबर

24 जुलाई: क्वालिफिकेशन – पुरुषों की सेबर और महिलाओं की फॉइल

25 जुलाई: व्यक्तिगत फाइनल – पुरुषों की फॉइल और महिलाओं की एपई

26 जुलाई: व्यक्तिगत फाइनल – पुरुषों की एपई और महिलाओं की सेबर

27 जुलाई: व्यक्तिगत फाइनल – पुरुषों की सेबर और महिलाओं की फॉइल

28 जुलाई: टीम इवेंट – पुरुषों की फॉइल और महिलाओं की एपई

29 जुलाई: टीम इवेंट – पुरुषों की एपई और महिलाओं की सेबर

30 जुलाई: टीम इवेंट – पुरुषों की सेबर और महिलाओं की फॉइल

--आईएएनएस

पीएके