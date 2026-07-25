भारतीय एपी फेंसिंग ने रचा इतिहास, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

हांगकांग, 25 जुलाई (आईएएनएस)। सीनियर वर्ल्ड फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 में भारतीय फेंसिंग ने वैश्विक मंच पर अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारतीय एपी फेंसर तनिक्षा खत्री और प्राची लोहान ने अपने व्यक्तिगत अभियान का शानदार समापन करते हुए देश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।

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हांगकांग में आयोजित प्रतियोगिता में दोनों एथलीट सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 'मेन टेबल ऑफ 64' (डायरेक्ट एलिमिनेशन राउंड) के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय महिला एपी फेंसर बनीं, जिन्होंने एशिया वर्ल्ड एक्सपो में 180 से ज्यादा एथलीट्स के बीच मुकाबला किया।

महिलाओं के इंडिविजुअल एपी इवेंट की फाइनल रैंकिंग में तनिक्षा खत्री कुल मिलाकर 43वें स्थान पर रहीं। यह सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में इस इवेंट में किसी भारतीय की अब तक की सबसे ऊंची इंडिविजुअल रैंक है। उनकी साथी खिलाड़ी प्राची लोहान 58वें स्थान पर रहीं, जिससे टॉप 60 में भारत के दो फेंसर्स शामिल हो गए। इसी इवेंट में भारतीय टीम की शेष खिलाड़ियों में यशकीरत कौर 143वें और मितवा जेसंगभाई चौधरी 150वें स्थान पर रहीं।

एथलीट्स का समर्थन करते हुए, फेंसिंग कॉन्फेडरेशन ऑफ एशिया और फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल राजीव मेहता ने कहा, "तनिक्षा खत्री और प्राची लोहान की इस ऐतिहासिक कामयाबी को देखकर मुझे बहुत गर्व और खुशी हो रही है। सीनियर वर्ल्ड फेंसिंग चैंपियनशिप में 'मेन टेबल ऑफ 64' के लिए उनका क्वालीफाई करना भारतीय फेंसिंग के लिए एक अहम पल है और यह उनके शानदार टैलेंट, लगन और मेहनत को दिखाता है। यह शानदार उपलब्धि भारतीय फेंसिंग के बढ़ते स्तर का सबूत है और यह कई युवा एथलीट्स को इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी। मैं इस यादगार कामयाबी के लिए दोनों फेंसर्स, उनके कोच और पूरी सपोर्ट टीम को बधाई देता हूं।"

पुरुषों के इंडिविजुअल फॉइल इवेंट में, सचिन 107वें स्थान के साथ टॉप भारतीय फेंसर रहे। सचिन के बाद आदित्य 137वें, सनासम हेमाश सिंह 143वें और तेजस मनोज पाटिल 149वें स्थान पर रहे।

टूर्नामेंट रविवार को भी जारी रहेगा, जहां महिला व्यक्तिगत एपी और पुरुष व्यक्तिगत फॉइल स्पर्धाओं के अंतिम चरण खेले जाएंगे। इसके बाद प्रतियोगिता का अगला चरण शुरू होगा, जिसमें टीम स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा।

--आईएएनएस

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