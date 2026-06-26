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भारत-साउथ अफ्रीका की जीत से रोमांचक हुई सेमीफाइनल की जंग, समझिए किस टीम की दावेदारी सबसे मजबूत

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 26, 2026, 04:39 AM
भारत-साउथ अफ्रीका की जीत से रोमांचक हुई सेमीफाइनल की जंग, समझिए किस टीम की दावेदारी सबसे मजबूत

नई दिल्ली, 26 जून (आईएएनएस)। महिला टी20 विश्व कप 2026 के ग्रुप ए में सेमीफाइनल की रेस रोमांचक हो गई है। गुरुवार को भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया, जबकि साउथ अफ्रीका ने नीदरलैंड्स को 88 रनों से रौंदा। दोनों ही टीमें जीत के साथ अंतिम चार में पहुंचने की रेस में बनी हुई हैं।

भारतीय टीम के अब 4 मुकाबलों के बाद 6 प्वाइंट हो गए हैं। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में खेल रही भारतीय टीम ग्रुप ए की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर मौजूद हैं। भारत को अब ग्रुप स्टेज के अपने आखिरी मुकाबले में रविवार को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना है। ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही है और 4 मुकाबलों में 8 प्वाइंट के साथ पहले नंबर पर मौजूद है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। हरमनप्रीत की सेना अगर ऑस्ट्रेलिया को हराने में सफल रहती है, तो टीम को सीधा अंतिम चार का टिकट मिल जाएगा।

भारतीय टीम नेट रन रेट के मामले में साउथ अफ्रीका से काफी आगे है। प्रोटियाज टीम अगर अपने आखिरी मुकाबले में बड़ी जीत दर्ज करने में भी सफल रहती है, तो भी वह भारत से आगे नहीं निकल पाएगी। नीदरलैंड्स को हराने के बाद साउथ अफ्रीका को ग्रुप स्टेज का अपना अंतिम मैच आयरलैंड से रविवार को खेलना है। साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आयरलैंड को बड़े अंतर से हराना होगा। इसके साथ ही यह दुआ भी करनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया भारत को हराने में सफल रहे।

बांग्लादेश भी अभी पूरी तरह से सेमीफाइनल की रेस से बाहर नहीं हुई है। हालांकि, बांग्लादेश को अंतिम चार में पहुंचने के लिए लगभग चमत्कार की दरकार होगी। बांग्लादेश को साउथ अफ्रीका को 100 से ज्यादा रनों के अंतर से हराना होगा। वहीं, यह भी दुआ करनी होगी कि भारत ऑस्ट्रेलिया से कम से कम 130 रनों के अंतर से हार जाए। बांग्लादेश के अभी 4 मुकाबलों में चार प्वाइंट हैं।

--आईएएनएस

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