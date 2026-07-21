भारत और जिम्बाब्वे टी20 सीरीज रोमांचक होगी, दोनों टीमों के पास जीत के बराबर मौके: सिकंदर रजा

हरारे, 21 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय टीम 3 टी20 मैचों की सीरीज के लिए जिम्बाब्वे दौरे पर है। आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज में हार के बाद टीम इंडिया के लिए जिम्बाब्वे दौरा अहम है। हालांकि, जिम्बाब्वे सीरीज भी भारतीय टीम के लिए आसान नहीं होने वाली है। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने सीरीज से पहले कहा है कि दोनों टीमों के पास जीत के लिए बराबर मौके होंगे।

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रजा ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा, "इस सीरीज में दोनों देशों के पास जीतने के बराबर मौके होंगे। मैं एक बात को लेकर आश्वस्त हूं कि जिम्बाब्वे लगातार बहुत ही रोमांचक क्रिकेट खेल रहा है, इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह सीरीज बहुत मनोरंजक होगी। मुझे लगता है कि जहां तक ​​जीतने या हारने की बात है, जो दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, तो दोनों देशों के पास सीरीज जीतने का बराबर मौका है।"

रजा ने कहा, "मुझे लगता है कि भारत की तरह जिम्बाब्वे भी बदलाव की दौर से गुजर रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि सीरीज एकतरफा होगी।"

श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम के लिए जिम्बाब्वे दौरा बेहद अहम है। बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए जिम्बाब्वे दौरा एक बड़ी चुनौती है। श्रेयस अय्यर के कप्तान बनने के बाद टीम इंडिया आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज गंवा चुकी है। ऐसे में जिम्बाब्वे के खिलाफ श्रेयस अय्यर को पहली सीरीज जीत की तलाश है।

भारत और जिम्बाब्वे के बीच अब तक 10 टी20 मैच खेले गए हैं। भारतीय टीम ने 7 मैच जीते हैं। जिम्बाब्वे को 3 मैचों में जीत मिली है।

भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज के मैच 23 जुलाई, 25 जुलाई और 26 जुलाई को खेले जाएंगे। तीनों मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे में खेले जाएंगे।

--आईएएनएस

पीएके