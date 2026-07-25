भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दर्ज की टी20 इतिहास में अपनी दूसरी बड़ी जीत

हरारे, 25 जुलाई (आईएएनएस)। भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज का दूसरा मैच 90 रन के अंतर से अपने नाम किया। यह टीम इंडिया की इस देश के विरुद्ध टी20 इतिहास में दूसरा सबसे बड़ी जीत है।

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भारत ने 7 जुलाई 2024 को इसी मैदान पर जिम्बाब्वे के खिलाफ 100 रन से जीत हासिल की थी। उस मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे के सामने 235 रन का टारगेट रखा था, जिसके जवाब में मेजबान टीम 18.4 ओवरों में सिर्फ 134 रन पर सिमट गई।

भारतीय टीम 26 फरवरी 2026 को इस देश के खिलाफ चेन्नई में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप मैच को 72 रनों के अंतर से जीती थी। वहीं, 6 नवंबर 2022 को भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 71 रन से मुकाबला अपने नाम किया था। 17 जुलाई 2015 को टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के विरुद्ध मैच 54 रन से जीता था।

यह टी20 क्रिकेट में जिम्बाब्वे की चौथी सबसे बड़ी हार है। इस देश को इतिहास की सबसे बड़ी शिकस्त टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मिली थी, जब वेस्टइंडीज ने उसे 107 रन से रौंदा था। वहीं, साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने इस टीम को हरारे में 100 रन से शिकस्त दी थी। इतने ही अंतर से भारतीय टीम साल 2024 में जिम्बाब्वे को मात दे चुकी है। साल 2011 में पाकिस्तान ने इस देश के खिलाफ 85 रन से जीत हासिल की थी।

शनिवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए मुकाबले में भारत ने टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 219 रन बनाए। मेहमान टीम की तरफ से ईशान किशन ने सर्वाधिक 81 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा ने 60 रन की नाबाद पारी खेली।

इसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 17.5 ओवरों में सिर्फ 129 रन पर सिमट गई। इस टीम के लिए ब्रायन बेनेट ने सर्वाधिक 32 रन बनाए, जबकि तादिवानाशे मारुमानी ने 24 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 17 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, जबकि यश ठाकुर और प्रिंस यादव ने 2-2 विकेट निकाले।

--आईएएनएस

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