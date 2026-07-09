भारत के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट का हमें इंतजार: इंग्लैंड कप्तान साइवर-ब्रंट

लंदन, 9 जुलाई (आईएएनएस)। इंग्लैंड की कप्तान नट साइवर-ब्रंट ने गुरुवार को कहा कि टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार की निराशा को हम पीछे छोड़ चुके हैं। टीम शुक्रवार से लॉर्ड्स में भारत के खिलाफ होने वाले ऐतिहासिक पहले महिला टेस्ट मैच के लिए तैयार है।

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साइवर-ब्रंट मैच से पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर कुछ निराशा है। अब यहां होने की अच्छी बात यह है कि यह फॉर्मेट में बदलाव है और टी20 क्रिकेट से यह बिल्कुल अलग है। हमारी टीम में कुछ नए चेहरे हैं जो बहुत अच्छी ऊर्जा भी लाए हैं। मुझे यकीन है कि फाइनल की निराशा ने बहुत से लोगों को नहीं छोड़ा होगा, लेकिन हम यहां लॉर्ड्स में ऐसे खास सप्ताह का इंतजार कर रहे हैं। यह कुछ ऐसा है, जिसका हमने बचपन में सपना देखा था। एक महिला क्रिकेटर होने के लिए यह बहुत अच्छा समय है।"

एलिस कैप्सी, टिली कॉर्टीन-कोलमैन और मैडी विलियर्स के टेस्ट डेब्यू की उम्मीद के साथ, नैट ने अपनी टीम को एक मजबूत भारतीय लाइन-अप के खिलाफ चार दिन के मुश्किल मैच में खेलने की चुनौतियों के बारे में चेतावनी दी।

उन्होंने कहा, "आप जिस भी फॉर्मेट में खेल रहे हों, खेल की बुनियादी बातें नहीं बदलतीं। यह सिर्फ खेल के दौरान आपकी खुद से होने वाली मानसिक लड़ाइयां हो सकती हैं। टेस्ट मैच के दौरान बहुत हिम्मत दिखानी पड़ती है, और आपके पास जो ऊर्जा होगी, उस पर सवार होना पड़ता है। हर दिन जब हम खेलेंगे तो कुछ पक्का इरादा भी जरूरी होगा।"

भारतीय बल्लेबाजी के बारे में इंग्लैंड के कप्तान ने कहा, "भारत को बहुत सफलता मिली है और कुछ बहुत अनुभवी शीर्ष बल्लेबाज उनके पास हैं, जो लंबे समय तक बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। वे हमारे लिए कुछ बड़ी चुनौतियां खड़ी करेंगे। मुझे यकीन है कि जब हम मैदान पर होंगे तो हमें बहुत सी अलग-अलग चीजें मिलेंगी, और उम्मीद है कि हम कुछ चीजें वापस दे पाएंगे।"

यह टेस्ट मैच इंग्लैंड की अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट का आखिरी मैच है।

इंग्लैंड की कप्तान ने ब्यूमोंट पर कहा, "उन्होंने क्रिकेट को उन सभी बदलावों के बीच देखा है जो हमने देखे हैं। सत्रह साल तक खेलना अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। वह जाहिर तौर पर वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाली खिलाड़ी के तौर पर अपना करियर खत्म करेंगी। उन्होंने हमारी टीम के लिए बहुत रन बनाए हैं, और हमने कई बार उन रनों पर भरोसा किया है।"

उन्होंने कहा, "वह ऐसी इंसान हैं जिनमें बहुत पक्का इरादा है। एक दोस्त के तौर पर, टीम में भी उनकी कमी खलेगी। मुझे उम्मीद है कि हम उन्हें लॉर्ड्स में शानदार विदाई दे पाएंगे।"

--आईएएनएस

पीएके