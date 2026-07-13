भारत के खिलाफ करारी हार, इंग्लैंड की कप्तान ने गिनाई हार की वजह

लंदन, 13 जुलाई (आईएएनएस)। इंग्लैंड को भारत के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए ऐतिहासिक टेस्ट मैच में 270 रन से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लिश कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने स्वीकार किया है कि लॉर्ड्स में भारत के विरुद्ध ऐतिहासिक महिला टेस्ट मैच के पहले दिन उनकी टीम हालात के हिसाब से जल्दी नहीं ढल पाई। कप्तान ने यह भी कहा कि उनकी टीम असरदार साझेदारियां नहीं बना सकी, जिसकी वजह से उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा।

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पहली पारी में 285 रन बनाने के बाद भारत ने इंग्लैंड को महज 170 रन पर समेट दिया। मेहमान टीम के पास पहली पारी के आधार पर 115 रन की बढ़त थी। उसने दूसरी पारी 341/7 के स्कोर पर घोषित करते हुए इंग्लैंड को जीत के लिए 457 रन का विशाल लक्ष्य दिया। इसके जवाब में मेजबान टीम अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 186 रन पर सिमट गई।

एकमात्र टेस्ट मैच गंवाने के बाद इंग्लिश कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने कहा, "मुझे लगता है कि पहले दिन की सुबह, हम शायद हालात के हिसाब से उतनी अच्छी तरह नहीं ढल पाए जितनी अच्छी तरह ढल सकते थे; हमें सही लेंथ खोजने में मुश्किल हुई, लेकिन एक बार जब हमने सही लेंथ पर गेंदबाजी शुरू की, तो मुझे लगता है कि हम सच में गेम में वापस आ गए थे। हम एक साथ काफी साझेदारियां नहीं बना पाए और उन्हें आगे नहीं बढ़ा पाए, और जाहिर है कि उनके टोटल के करीब नहीं पहुंच पाए।

उन्होंने कहा, "इसलिए हम तब से गेम में वापस आने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि मैच के अलग-अलग समय पर हमने बहुत हिम्मत दिखाई। सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन बेल, सोफी, ईसी वोंग ने हमारे लिए कुछ न कुछ किया। लॉर्ड्स में पहला मैच होना एक शानदार अनुभव था, लेकिन हमारे लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है।"

लॉर्ड्स टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए नैट ने कहा, "मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा मतलब है, आप इसे दूसरे नजरिए से भी देख सकते हैं- हो सकता है कि पहले दिन की सुबह ही हमारे तीन या चार विकेट गिर जाते। मुझे लगता है कि एक टीम के तौर पर हम उस फैसले से खुश थे। हमने गेम में हावी होने के कुछ अच्छे पल दिखाए।"

टी20 वर्ल्ड कप फाइनल से सबसे लंबे फॉर्मेट में बदलाव के कारण रेड-बॉल की तैयारी के लिए बहुत कम समय मिला, लेकिन ब्रंट ने व्यस्त शेड्यूल को बहाना बनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, "जाहिर है, हम उस फाइनल के बाद कुछ और दिन चाहते थे, अभी शेड्यूलिंग का माहौल ऐसा ही है। लेंडर में बहुत सारा क्रिकेट खेला जा रहा है। इसलिए, क्रिकेटर के तौर पर हमें इसके लिए तैयार रहना होगा और टी20 फॉर्मेट के बाद टेस्ट मैच की तैयारी करने से पहले जितना हो सके रिकवर करना होगा। क्रिकेटर के तौर पर हमने यही चुना है। हम हर चीज का हिस्सा बनना चाहते हैं।"

--आईएएनएस

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