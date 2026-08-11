बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप: 17 से 23 अगस्त के बीच नई दिल्ली में प्रतियोगिता, जानिए शेड्यूल

नई दिल्ली, 11 अगस्त (आईएएनएस)। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 नई दिल्ली में 17 से 23 अगस्त तक आयोजित की जाएगी, जिसमें दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारत में 17 साल बाद इस प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का 30वां संस्करण इंदिरा गांधी एरीना में खेला जाएगा।

इस चैंपियनशिप में पांच कैटेगरी (मेंस सिंगल्स, विमेंस सिंगल्स, मेंस डबल्स, विमेंस डबल्स और मिक्स्ड डबल्स) में मुकाबले खेले जाएंगे।

प्रतियोगिता की शुरुआत ओपनिंग राउंड से होगी, जिसके बाद नॉकआउट स्टेज खेला जाएगा। राउंड ऑफ 64, राउंड ऑफ 48, राउंड ऑफ 32 और राउंड ऑफ 16 के बाद क्वार्टरफाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल खेला जाएगा। शुरुआती स्टेज 17 और 18 अगस्त के बीच खेला जाएगा। राउंड ऑफ 32, 19 अगस्त को और राउंड ऑफ 16, 20 अगस्त को होगा। 21 अगस्त को क्वार्टर-फाइनल और 22 अगस्त को सेमीफाइनल होगा। फाइनल मुकाबले 23 अगस्त को आयोजित होंगे।

बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का शेड्यूल:

17 अगस्त: मेंस और विमेंस सिंगल्स में राउंड ऑफ 64; मेंस डबल्स, विमेंस डबल्स और मिक्स्ड डबल्स में राउंड ऑफ 48।

18 अगस्त: मेंस और विमेंस सिंगल्स में राउंड ऑफ 64 के बाकी मैच, मेंस और विमेंस डबल्स के और मैच, और मिक्स्ड डबल्स में राउंड ऑफ 48 के मैच।

19 अगस्त: पांचों कैटेगरी में राउंड ऑफ 32 मैच।

20 अगस्त: मेंस सिंगल्स, विमेंस सिंगल्स, मेंस डबल्स, विमेंस डबल्स और मिक्स्ड डबल्स में राउंड ऑफ 16 मुकाबले।

21 अगस्त: सभी पांच इवेंट में क्वार्टर-फाइनल मैच।

22 अगस्त: सभी पांच इवेंट्स के सेमीफाइनल मैच।

23 अगस्त: सभी पांच इवेंट्स के फाइनल।

बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ी:

मेंस सिंगल्स:लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी।

विमेंस सिंगल्स: पीवी सिंधु, उन्नति हुड्डा।

मेंस डबल्स: सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी/चिराग शेट्टी, हरिहरन अमसाकरुणन/एमआर अर्जुन।

विमेंस डबल्स: ट्रीसा जॉली/गायत्री गोपीचंद पुलेला, कविप्रिया सेल्वम/सिमरन सिंघी।

मिक्स्ड डबल्स: ध्रुव कपिला/तनीषा क्रास्टो, रोहन कपूर/रुत्विका शिवानी गद्दे।

--आईएएनएस

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