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खेल

बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप: आयुष शेट्टी ने जीत के साथ बनाई तीसरे राउंड में जगह

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(Updated )
बीडब्ल्यूएफ

नई दिल्ली, 19 अगस्त (आईएएनएस)। भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने बुधवार को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में श्रीलंका के डुमिंडू अबेविक्रमा को सीधे गेम में हराकर बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के तीसरे राउंड में जगह बना ली है।

शेट्टी ने दूसरे राउंड में अबेविक्रमा को 21-8 और 21-10 के स्कोर से हराने में सिर्फ 26 मिनट लिए। इससे पहले उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 शी यू क्यूई के खिलाफ शानदार जीत हासिल की थी। डुमिंडू के खिलाफ भी उन्होंने आत्मविश्वास से भरा खेल दिखाया।भारतीय खिलाड़ी ने मजबूत शुरुआत की और जल्द ही 8-0 की बढ़त बना ली, जिसे ब्रेक तक 11-3 तक पहुंचा दिया। अबेविक्रमा को शेट्टी के सटीक शॉट्स और तेज मूवमेंट का सामना करने में बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी ने शुरू से ही रैलियों पर अपना कंट्रोल बनाए रखा।

शेट्टी जल्द ही 20-8 के स्कोर पर गेम प्वाइंट तक पहुंचे और सिर्फ 11 मिनट में पहला गेम 21-8 से जीत लिया। दूसरे गेम में भी 20 साल के खिलाड़ी ने वही तरीका अपनाया; वे शांत रहे और अपने श्रीलंकाई प्रतिद्वंद्वी पर लगातार दबाव बनाए रखा। शेट्टी 11 प्वाइंट तक पहुंच गए, जबकि अबेविक्रमा उनकी गति और सटीकता का मुकाबला करने में संघर्ष करते रहे।

जैसे-जैसे गेम आगे बढ़ा श्रीलंकाई खिलाड़ी ने ज्यादा प्रतिरोध दिखाया और 10 प्वाइंट तक पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन शेट्टी ने खेल पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। उन्होंने 15 मिनट के भीतर दूसरा गेम 21-10 से जीता और इस तरह अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली।

इस जीत के साथ शेट्टी प्रतियोगिता में बचे एकमात्र भारतीय पुरुष सिंगल्स खिलाड़ी बन गए हैं। एक अन्य मुकाबले में बुधवार को लक्ष्य सेन बड़े उलटफेर का शिकार हुए और उन्हें अमेरिका के 18 वर्षीय खिलाड़ी गैरेट टैन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। 14वीं वरीयता प्राप्त और 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले लक्ष्य गैरेट टैन के खिलाफ एक गेम से आगे रहने के बावजूद मैच हार गए। उन्हें 19-21, 21-19, 21-17 से हार का सामना करना पड़ा। टैन ने उन्हें सिर्फ 73 मिनट में हराया।

--आईएएनएस

एसएम/डीकेपी