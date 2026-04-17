Arunachal Pradesh News : अरुणाचल के मुख्यमंत्री ने खेल, शिक्षा सुधारों और युवाओं के लिए अवसरों पर जोर दिया

ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गुरुवार को कहा कि राज्य ने पिछले एक दशक में अपने खेल प्रदर्शन में काफी सुधार किया है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर पांचवां स्थान हासिल करना और 'खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स' के दौरान पूर्वोत्तर में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरना शामिल है।

ईटानगर के डेरा नटुंग सरकारी कॉलेज में तीन बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का उद्घाटन करते हुए, मुख्यमंत्री ने छात्रों को खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खेल अनुशासन और नेतृत्व के गुण पैदा करते हैं और एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देते हैं।

खांडू ने छात्रों को राज्य सरकार की छात्रवृत्ति पहल के बारे में भी बताया। यह पहल उन छात्रों के लिए है जो दुनिया के शीर्ष 150 विश्वविद्यालयों में दाखिला पाते हैं, जिसके तहत सरकार पूरी स्पॉन्सरशिप देती है। उन्होंने छात्रों से इस योजना का पूरा लाभ उठाने और वैश्विक अनुभव प्राप्त करने के अवसरों को अपनाने का आग्रह किया।

सरकार की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों पर लगातार विशेष ध्यान दिया गया है, और शैक्षणिक संस्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने डेरा नटुंग सरकारी कॉलेज की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने आश्वासन दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कोई भी नई जरूरत, जिसमें नए शुरू किए गए विभागों के लिए अतिरिक्त क्लासरूम शामिल हैं, उन्हें समय पर पूरा किया जाएगा।

पूर्व शिक्षा मंत्री और निशी समुदाय के एक प्रमुख नेता, स्वर्गीय डेरा नटुंग को श्रद्धांजलि देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके नाम पर बना यह संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के उनके दृष्टिकोण को आज भी कायम रखे हुए है।

उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल और फैकल्टी को मजबूत शैक्षणिक विकास बनाए रखने के लिए बधाई दी। उन्होंने बताया कि कॉलेज में वर्तमान में कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों में 4,600 से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं, जिन्हें 14 शैक्षणिक विभागों का सहयोग प्राप्त है।

खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्व पर जोर देते हुए, खांडू ने कहा कि नवनिर्मित बैडमिंटन-सह-जूडो हॉल और मनोरंजन हॉल छात्रों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

शिक्षा सुधारों पर बोलते हुए, उन्होंने 'मिशन शिक्षित अरुणाचल 2029' की शुरुआत पर प्रकाश डाला, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि सरकार एक साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्नत कर रही है और शैक्षणिक सुधारों को लागू कर रही है, ताकि शिक्षा के मानकों को वैश्विक मानदंडों के अनुरूप बनाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बढ़ते महत्व को भी रेखांकित किया, और छात्रों से आग्रह किया कि वे तकनीकी प्रगति को जिम्मेदारी से अपनाएं। उन्होंने बताया कि शिक्षा के नतीजों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग और उनमें सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी पहलें और विद्या समीक्षा केंद्र पहले ही शुरू किए जा चुके हैं।

और भी पहलों की घोषणा करते हुए खांडू ने कहा कि छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा और सीखने की ललक को बढ़ावा देने के लिए नामसाई और दिरांग में दो साइंस सेंटर बनाए जाएंगे, जिनमें प्लैनेटेरियम भी होंगे; इनके लिए मंजूरी पहले ही मिल चुकी है।

कौशल विकास पर जोर देते हुए उन्होंने हाइड्रोपावर, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई), स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे क्षेत्रों में उभरते अवसरों पर प्रकाश डाला। उन्होंने छात्रों को कौशल-आधारित शिक्षा पर ध्यान देने और नौकरी मांगने वालों के बजाय नौकरी देने वाले बनने का लक्ष्य रखने के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने सरकार की विभिन्न पहलों का भी जिक्र किया, जिनमें दीन दयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, स्टार्टअप सहायता कार्यक्रम और अरुणाचल प्रदेश निवेश और नवाचार पार्क शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय के भीतर एक 'अरुणाचल क्रिएटिव इकोनॉमी' सेल बनाने की घोषणा की। इसका मकसद कला, संगीत, बुनाई और अन्य रचनात्मक क्षेत्रों में स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देना और उनके विकास के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराना है।

युवा विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए खांडू ने छात्रों से आग्रह किया कि वे अपने लक्ष्यों को पाने की राह में अनुशासित, एकाग्र और दूरदर्शी बने रहें।

--आईएएनएस