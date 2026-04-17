Arshdeep Singh Performance : अर्शदीप सिंह ने रिकी पोंटिंग को अपने शानदार प्रदर्शन का दिया श्रेय

मुंबई: आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) का विजय रथ जारी है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में गुरुवार को वानखेड़े के मैदान पर पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस (एमआई) को 7 विकेट से हराया। पीबीकेएस की ओर से गेंद से अर्शदीप सिंह ने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। अर्शदीप ने अपने दमदार प्रदर्शन का श्रेय हेड कोच रिकी पोंटिंग को दिया।

अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 22 रन देकर 3 विकेट निकाले। अर्शदीप को उनके दमदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। मैच के बाद अर्शदीप ने कहा, "सबसे पहले, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इसकी शुरुआत रिकी पोंटिंग के साथ हुई एक बातचीत से हुई। मैंने उन्हें बताया कि गेंद मेरे हाथ से ठीक से नहीं निकल रही है। उसके बाद हमारी बातचीत हुई, बुधवार को हमारा एक अच्छा सेशन हुआ और आज आप देख ही सकते हैं कि गेंद कितनी बढ़िया निकल रही है। यह सब खुद को मानसिक रूप से तरोताजा रखने के बारे में था।"

अर्शदीप ने आगे कहा, "उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अभी-अभी वर्ल्ड कप जीतकर आए हो और उस स्तर को बनाए रखना आसान नहीं होता। मैं उसी गेंद पर काम कर रहा था। मैंने देखा था कि सिराज उस गेंद से बहुत सारे विकेट ले रहे थे। गेंद की सीम अच्छी आ रही थी, मैंने उसमें थोड़ा बदलाव किया और टी20 क्रिकेट में आपके सामने जो भी मौका आता है, आप उसे भुना लेते हैं। मेरा मतलब है कि मैं वाइड यॉर्कर बहुत ज्यादा डाल रहा हूं, ताकि लंबी बाउंड्री का फायदा उठाया जा सके—यही मेरी योजना है। जब बल्लेबाज जम जाता है, तो आप वाइड गेंद डालते हैं, और जब नया बल्लेबाज आता है, तो आप स्टंप्स पर आक्रमण करते हैं। मुझे आप सबका समर्थन बहुत पसंद आया। इसका बहुत सारा श्रेय मेरे सोशल मीडिया को जाता है, जहां बहुत से लोग मुझे रील्स बनाने की वजह से जानते हैं। आप आगे भी मेरी बहुत सारी रील्स देखेंगे।"

अर्शदीप ने एमआई के खिलाफ बेहतरीन गेंदबाजी की। उन्होंने रयान रिकेल्टन, सूर्यकुमार यादव और शेरफेन रदरफोर्ड का बड़ा विकेट अपने नाम किया। अर्शदीप ने रिकेल्टन और सूर्यकुमार को लगातार गेंदों पर पवेलियन भेजा। इस मुकाबले से पहले अर्शदीप आईपीएल 2026 में खराब फॉर्म से जूझ रहे थे। मुंबई इंडिंयस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 195 रन बनाए। एमआई की ओर से रोहित शर्मा के स्थान पर प्लेइंग इलेवन में लौटे क्विंटन डी कॉक ने 60 गेंदों में 112 रनों की नाबाद पारी खेली। वहीं, नमन धीर ने 50 रनों का योगदान दिया।

पंजाब किंग्स ने प्रभसिमरन की 39 गेंदों में खेली गई 80 रनों की नाबाद पारी और श्रेयस अय्यर की 66 रनों की दमदार पारी के बूते 196 रनों के लक्ष्य को 16.3 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। प्रभसिमरन और अय्यर ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 66 गेंदों में 139 रनों की साझेदारी निभाई और मैच को पूरी तरह से एकतरफा कर दिया।

--आईएएनएस