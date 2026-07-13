अल्काराज-सचिन समेत दिग्गजों ने दी सिनर को विंबलडन 2026 का खिताब जीतने पर बधाई

लंदन, 13 जुलाई (आईएएनएस)। यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर लगातार दूसरी बार विंबलडन का खिताब जीता। सिनर को उनकी इस यादगार जीत के लिए अल्काराज, सचिन तेंदुलकर, रॉड लेवर, जेम्स ब्लेक और ब्रैड गिल्बर्ट ने बधाई दी है।

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सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को के तीन घंटे 46 मिनट तक चले मुकाबले में 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4 से हराकर विंबलडन 2026 का खिताब अपने नाम किया। ​​इस खिताब के साथ ही उन्होंने अपना 100वां ग्रैंड स्लैम मैच भी जीता। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले मौजूदा समय के आठवें खिलाड़ी बन गए हैं। इस लिस्ट में नोवाक जोकोविच (409), स्टैन वावरिंका (160), मारिन सिलिच (143), ज़्वेरेव (131), गेल मोनफिल्स (130), केई निशिकोरी (104) और ग्रिगोर दिमित्रोव (103) शामिल हैं।

पिछले साल खिताबी मुकाबले में सिनर से हारने वाले अल्काराज ने सिनर को बधाई देते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'इंस्टाग्राम' की स्टोरी पर लिखा, "यानिक और उनकी टीम को बधाई। इस पल का आनंद लें।" वहीं, भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने सिनर को जीत पर बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने ज्वेरेव की भी प्रशंसा की। उन्होंने अपने 'एक्स' अकाउंट पर लिखा, "अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने इस मुकाबले में यानिक सिनर के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगा दी। उनकी सर्विस, मूवमेंट, शॉट-मेकिंग, सब कुछ शानदार था। हालांकि, सिनर ने दिखाया कि चैंपियन बनने के लिए सिर्फ अपना बेस्ट टेनिस खेलना काफी नहीं है। उन्हें मुश्किल पलों से गुजरना पड़ा, शांत रहना पड़ा और खुद पर भरोसा बनाए रखना पड़ा। इसी मजबूती ने फर्क पैदा किया। यानिक सिनर, एक और विंबलडन खिताब के लिए बधाई।"

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी रोड लेवर ने 'एक्स' पर लिखा, "विंबलडन में पुरुषों का क्या शानदार फाइनल था। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जबरदस्त शॉट प्रदर्शन करते हुए कड़ी टक्कर दी, लेकिन सिनर ने हर चुनौती का डटकर सामना किया। यानिक को एक और विंबलडन टाइटल जीतने पर बधाई।" जेम्स ब्लेक ने एक्स पर लिखा, "विंबलडन फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने टेनिस का क्या शानदार खेल दिखाया। दोनों ने जबरदस्त टेनिस खेला, खिलाड़ियों और टीमों को बधाई।" ब्रैड गिल्बर्ट ने भी यानिक सिनर को खिताब जीतने पर बधाई दी।

24 साल के यानिक सिनर ने अब तक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में 122 मैच खेले हैं, जिनमें से 100 जीते और 22 हारे हैं। यानी उनकी जीत का प्रतिशत करीब 82 प्रतिशत है। हालांकि, सबसे खास बात यह है कि पिछले कुछ समय में उनका प्रदर्शन और भी शानदार रहा है। 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले राउंड से अब तक उन्होंने ग्रैंड स्लैम में 68 में से 62 मैच जीते हैं और सिर्फ 6 मैच हारे हैं। इस दौरान उन्हें केवल कार्लोस अल्काराज (3 बार), डेनिल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच और जुआन मैनुअल सेरुंडोलो ही हरा पाए हैं।

--आईएएनएस

एसएम/एएस