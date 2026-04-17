Alexander Zverev Win : म्यूनिख में डियालो पर ज्वेरेव की जीत, क्वार्टर-फाइनल में बनाई जगह

म्यूनिख: अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने गुरुवार को गेब्रियल डियालो के खिलाफ 6-1, 6-2 से जीत दर्ज करते हुए म्यूनिख में क्वार्टर-फाइनल में जगह बना ली है, जहां उनका मुकाबला फ्रांसिस्को सेरुंडोलो से होगा।

वर्ल्ड नंबर-3 अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने डियालो के खिलाफ मैच पर पूरी तरह से नियंत्रण बनाए रखा। उन्होंने पहला सेट जल्दी जीत लिया और दूसरे सेट में भी अपनी बढ़त बनाए रखी। पहले सेट के आखिर में, कनाडाई खिलाड़ी को पीठ की समस्या के कारण इलाज की जरूरत पड़ी। जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ा, उनकी मुश्किलें बढ़ती गईं। ज्वेरेव ने इसका फायदा उठाते हुए दूसरे सेट के छठे गेम में डियालो की सर्विस तोड़ दी। कनाडाई खिलाड़ी ने एक आसान सा फोरहैंड शॉट कोर्ट से बाहर मार दिया।

यह जीत ज्वेरेव के करियर का 113वां टूर-लेवल क्वार्टर-फाइनल है, जिससे वे इस सर्किट के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक बन गए हैं। म्यूनिख में तीन बार के चैंपियन रह चुके ज्वेरेव, पिछले साल इसी टूर्नामेंट को जीतने के बाद अब अपने अगले खिताब पर नजर जमाए हुए हैं।

हालांकि, सेरुंडोलो के खिलाफ होने वाला अगला मैच उनके लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। क्ले कोर्ट पर ज्वेरेव के खिलाफ अर्जेंटीना के इस खिलाड़ी का रिकॉर्ड 3-0 का है, जिसमें मैड्रिड और ब्यूनस आयर्स में मिली जीत भी शामिल है। फिर भी, दोनों के बीच हुए अब तक के कुल मुकाबलों (हेड-टू-हेड) में ज्वेरेव 4-3 से आगे हैं। सेरुंडोलो ने बोटिक वैन डे जैंड्सचल्प को 6-3, 6-0 से एकतरफा मुकाबले में हराकर क्वार्टर-फाइनल में जगह बनाई है और इस सीजन में क्ले कोर्ट पर उन्होंने जबरदस्त फॉर्म दिखाया है।

कोर्ट के बाहर, ज्वेरेव के लिए वह रात काफी यादगार रही, जब उन्होंने अपने पसंदीदा फुटबॉल क्लब, बायर्न म्यूनिख का समर्थन किया और उनके क्लब ने रियल मैड्रिड के खिलाफ अपना यूरोपीय क्वार्टर-फाइनल मैच जीत लिया। बायर्न के कई खिलाड़ियों ने भी ज्वेरेव के मैच को देखने के लिए म्यूनिख आकर उनका हौसला बढ़ाया।

--आईएएनएस